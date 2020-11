DIŞARIDAN TAKVİYE C VİTAMİNİ ALMAYIN

Üç öğün meyve ve sebze tüketiyorsak yeterli C vitamini alıyoruz demektir. Dışarıdan ekstra C vitamini takviyesi almayın. Fazla C vitamini böbrek taşına neden oluyor.

Kritik hastalarda C vitamininin antioksidan etkisi vardır ancak bazen kritik, ağır hastada C vitamini oksidan etki yapabiliyor. Yani yarar yerine zarar verebiliyor. D vitamini hiç acil değil. İyileştikten sonra seviyesine bakılıp, dozu doktor tarafından ayarlanarak alınmalıdır.

HERKES ASPİRİN KULLANMAMALI

40 yaş üzeri şiddetli baş ağrısı, ateş, öksürüğü olup, ailede kalp hastalığı bulunanlara günde 1 tane 100 mg Aspirin almalarını öneriyorum.

Yine semptomatik olup kendisi de kalp damar hastası olanlara ise Aspirin'in yanı sıra iğne ile kan sulandırıcı tedavi öneriyorum. Bunlar dışında kalanların Aspirin kullanmalarına gerek yok.