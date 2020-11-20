

'COVİD-19 GEÇİRMEMİŞ 18-59 YAŞ ARALIĞINDAKİ KİŞİLER GÖNÜLLÜ OLABİLECEK'

Toplum gönüllülerine yapılacak aşı için gönüllü olmak isteyenlerin 18-59 yaş aralığında olması ve daha önce Covid-19 geçirmemiş olması gerektiğini açıklayan Çelen, belli bir kotalarının olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"Ülkemizde yürütülen ve Çin aşısı olarak adlandırılan aşının Diyarbakır ayağını biz Dicle Üniversitesi'nde yürütüyoruz. Sağlık gönüllülerinde bugüne kadar 90'ıncı hastayı gönüllüye almış olduk. Pazartesi itibariyle de artık toplum gönüllülerine yönelik aşı çalışmamıza başlayacağız ve burada faz 3 çalışmasının toplum gönüllüleri üzerindeki etkilerini de önümüzdeki haftalarda görmeye başlayacağız. Burada belli bir kotamız var. Türkiye'de 14 merkez bu çalışmanın içerisinde ve belli bir sayı miktarımız var.