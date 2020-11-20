Coronabüs (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

KOCAMAN MÜJDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech'in geliştirdiği aşı ile ilgili, Uğur Şahin ile irtibat halinde olduğunu söyledi. Koca, "Aşı onay alırsa Ocak'ta 1 milyon aşı alacağız. Yıl içinde bu rakam 25 milyona kadar çıkacak. Aralık'ta ise 10 milyon Çin aşısını alabilir olacağız. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Bununla ilgili 1-2 gün içinde sözleşme imzalanacak" bilgisini paylaştı.