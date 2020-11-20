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    • 20.11.2020 Gazete
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    Coronabüs (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

    Uzmanlar sık sık vatandaşlara da sosyal mesafenin korunması çağrısı yapıyor. Ancak çalışmak zorunda olup kullananların sosyal mesafe kuralını uygulaması mümkün değil.

    Coronabüs

    Uzmanlar sık sık vatandaşlara da sosyal mesafenin korunması çağrısı yapıyor. Ancak çalışmak zorunda olup toplu taşımayı kullananların sosyal mesafe kuralını uygulaması mümkün değil.

    KOCAMAN MÜJDE
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech'in geliştirdiği aşı ile ilgili, Uğur Şahin ile irtibat halinde olduğunu söyledi. Koca, "Aşı onay alırsa Ocak'ta 1 milyon aşı alacağız. Yıl içinde bu rakam 25 milyona kadar çıkacak. Aralık'ta ise 10 milyon Çin aşısını alabilir olacağız. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Bununla ilgili 1-2 gün içinde sözleşme imzalanacak" bilgisini paylaştı.

    KİLİSELER HASTANE OLDU
    Dünya genelinde vaka sayısı 56 milyon 564 bini aştı. İtalya Napoli'de hastalar kiliselerde tedavi edilmeye başlandı.

    NO MASK!
    Almanya Münih'te sanatçı Dennis Josef Meseg, 111 mankeni, kırmızıbeyaz giydirip virüse karşı alınan önlemleri protesto etti.

    Almanya'da yüzbinlerce kişi, Covid-19 nedeniyle hükümetin uyguladığı kısıtlamalara karşı çıktı.

    Maske takmak istemediklerini belirten rotestocular, polisle çatıştı. Milletvekilleri ve güvenlik güçleri yaralandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    THY KITALARI AŞIYOR
    THY     iştiraki Turkish Cargo, COVID- 19 aşılarını taşımaya başladı. Çin'de üretilen aşılarının özel soğutma sistemlerine sahip 7 adet konteyner ile 17 bin kilometre uzaktaki Brezilya'ya taşındığı belirtildi.
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    Haberler Güncel Coronabüs (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)