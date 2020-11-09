Rize'de Savaş Dalançıkar, 15 Nisan'da Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, tabanca ile sırtından vurdu. Ardından da boğazını bıçakla keserek, öldürdü. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Tutuklu Dalançıkar, ilk kez hakim karşına çıktı. Olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini söyleyen sanık, "Olay günü öğretmenevine gittim ancak beni görünce korktu. Ben de aniden üzerimdeki tabancayla ateş ettim. Olayın devamını hatırlamıyorum. Alkollüydüm ama çok alkollü değildim. Tabancanın namlusuna mermiyi ne zaman sürdüğümü hatırlamıyorum. Psikolojik sorunlarım vardır" diye konuştu.

KIL SAĞLIĞI RAPORU

Sanığın avukatı da, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek "Müvekkil daha akıl sağlığı tedavisi görmüştür" dedi. Mahkeme, Dalançıkar'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor talep ederek, duruşmayı erteledi.

OĞUZ BAL