"HER ZAMAN SİZLERİN YANINDAYIZ"

Mikail Özen de "Sayın Cumhurbaşkanım ellerinizden öpüyorum. Sizinle konuşabilmek, sesinizi duyabilmek çok büyük mutluluk. Allah sizi devletimizin başından eksik etmesin. Allah sizi alem-i İslam'ın başından eksik etmesin. Her zaman sizlerin yanındayız. Her zaman sizinleyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Recep Tayyip Gültekin'in babası Ahmet Gültekin'le de bir süre sohbet etti.