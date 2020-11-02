SON DAKİKA: Viyana’daki terör saldırısında iki kişinin hayatını kurtaran Türk vatandaşı A Haber’e konuştu



Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir sinagog yakınlarında terör saldırısı gerçekleştirildi. 6 ayrı noktada gerçekleşen çatışmada yaralıların olduğu belirtildi.



Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında ayağından yaralanan Türk vatandaşı Recep Tayyip Gültekin, yaralı olmasına rağmen gösterdiği kahramanlıkla iki kişinin hayatını kurtardı. Avusturya'nın konuştuğu Recep Gültekin, ''Ne zaman olsa yine yaparım'' dedi.







Recep Tayyip Gültekin'in açıklamaları şu şekilde:

Arkadaşımla söz konusu kafeye kahve içme niyetiyle gittik. Arabayı park ederken silah seslerini duymaya başladık, orada bir kadının yere düşüp ayağından vurulduğu gördüm hemen yukarı tarafa, çatışma bölgesine koşup, kadını kucakladım ve Casablanca adında bir barın içine teslim ettim. Arkamı döndüğümde terörist bana siper aldı, ateş ederken göz göze geldik ve o göz göze geldiğimiz an benim hiçbir şekilde içime bir korku veya şüphe yoktu. Orada beynimin bana verdiği refleksle yerde yuvarlanıp koştum, zikzak koşular yaparak aşağı doğru kaçtım ve polis binasına giderek yaşananları anlattım.







BİR POLİS VE KADININ HAYATINI KURTARDI!

Polislerle geri gelirken bir yaşlı kadının şok olmuş ve elleri hareket etmiyor şekilde gördük, o kadını da aldık Mikail arkadaşımla beraber ve tramvaya yerleştirdik. Devam ederken bir Avusturya polisi göbeğinden ve baldırından vuruldu, orada polisler duruyordu ve hiçbiri o polisin yanına gitmiyordu, yaralı polis kan kaybediyordu. Bir şey yapmamız lazımdı, aklımızda korku yoktu. Mikail'e dedim ki; 'oraya gidiyoruz, o polisi oradan kurtaracağız' polisi kucakladık ve 200 metre ilerideki ambulansa polisi bizzat götürdük. İlk baştaki kaçış esnasında teröristin açtığı ateş sonucu şu anda ayağımda pompalının saçması var ve yaralıyım. Hastaneye geldim ve o saçma ile bir ömür boyu yaşayacağımı öğrendim ama hamdolsun her şey yolunda, ne zaman olsa yine yaparım.