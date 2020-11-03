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    • 03.11.2020 14:33
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    inde önemli gelişme! Katil mahkeme önünde yargılanacak

    Son dakika haberi... 'da üniversite öğrencisi 'in vahşice öldürülmesine ilişkin davada katil zanlısı ’nın cezaevinden sesli ve görüntülü olarak duruşmaya bağlanması talebiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gültekin’in ailesinin avukatı tarafından mahkemeye yapılan itiraz kabul edildi. Gültekin’in katili bizzat mahkemeye gelerek yargılanacak.

    Sabah
    Pınar Gültekin cinayetinde önemli gelişme!

    isimli şahıs tarafından 'da vahşice öldürülerek çeşitli yok etme denemelerinin ardından cesedinin beton dökülmüş bir varilin içerisinde ormanlık alana bırakılan inde çarpıcı bir son dakika haberi geldi.

    Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın cezaevinden sesli ve görüntülü olarak duruşmaya bağlanması talebine Gültekin ailesinden aileden itiraz gelmişti.

    Aile adına mahkemeye dilekçe veren avukat sanığın savunma ve sorgusunun, duruşma günü bizzat mahkeme salonuna getirtilerek mahkeme heyeti huzurunda yapılmasını istemişti. Dilekçede, sanık avukatlarının sanığı soyut gerekçelerle mahkeme huzurundan kaçırmak istedikleri ifade edilmişti.

    Avukat Epözdemir tarafından mahkemeye verilen dilekçede, "Bu talebin kabul edilebilir somut hiçbir dayanağı yoktur. Sanık avukatlarının taleplerinde sanığın can güvenliğinin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumunda sağlanamayacağını ifade etmektedirler. Bu iddia bir an için doğru olsa bile bu durumun sanığın duruşma gün ve saatinde mahkeme huzuruna çıkarılması ile bir ilgisi yoktur. Mahkeme ve adliyede görevli güvenlik personeli ve kolluk birimleri gerekli her türlü önlemi almaktadır. Herhangi bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Devlet, söz konusu yargılamanın güvenli bir şekilde yapılmasını temin edebilecek imkan ve kabiliyete sahiptir" denilmişti.

    GÜVENLİK, MESAFE VE SALGIN BAHANESİ

    Güvenlik gerekçesinin kabul edilemeyeceği belirtilen dilekçede, duruşma günü sanığa yönelik herhangi bir tehdit olacağı konusunda Emniyete veya istihbarat birimlerine yansıyan bilgi olmadığı vurgulanmıştı. Sanığın tutuklu olduğu Afyonkarahisar Cezaevinin Muğla Adliyesine 350 km civarında olduğu belirtilerek, mesafenin de makul olduğu kaydedilmişti.

    MAHKEMEDE YARGILANACAK

    Edinilen bilgiye göre, Gültekin ailesi tarafından yapılan itiraz davanın görüldüğü Muğla 3. 'nce kabul edildi. Katilin Afyon'da kaldığı cezaevinden duruşmanın yapıldığı Muğla'ya getirileceği öğrenildi.

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