"HATIRLAMIYORUM" DEDİ!

* Avcı ağabeyinin kendisini Karabağlar Mahallesi'ndeki bağ evine çağırdığını, kendisinin buraya turuncu renkli elektrikli bisiklet ile gittiğini kaydetmesi dikkat çekti. Ayrıca jandarma kardeş Avcı'ya "16 Temmuz günü Pınar'ın bağ evine getirildiği saat olduğu değerlendirilen saat 15:14'te sizi aradığı belirlendi. Görüşmenin içeriğini hatırlıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Avcı'nın da buna hitaben "Hatırlamıyorum, konuşmalarında bir gariplik sezmedim" dediği anlaşıldı.

CİNAYET SONRASI GECE ANNESİ ARAMIŞ

* Jandarma, cinayetin işlendiği günün gecesi Mertcan Avcı'nın aile üyeleri ile sık sık görüştüğünü üstelik görüşmelerin gecenin ilerleyen saatlerinde yapıldığını belirledi. 17 Temmuz'da 01:54'te annesi Ayten Avcı'nın Mertcan'ı aradığını tespit etti. Bu görüşmenin içeriğini sorduğu Mertcan'ın cevaben "Hatırlamıyorum. Cüce Bar'da abim ile oturuyorduk" cevabını verdiği görüldü. Annesi Ayten Avcı'nın kendisini aynı gece 02:52'de aradığı, bunun detaylarının ne olduğunun sorulduğunda ise Mertcan'ın cevaben "Görüşme içeriğini hatırlamıyorum. Ben o saatlerde Cüce Bar'da temizlik yapıldığı için elemanların başını bekliyordum. Annem de evdeydi. Abim de yanımdaydı. Ben 03:00 civarı evime döndüm" dediği anlaşıldı.