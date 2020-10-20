Pınar Gültekin'in ailesinden mahkemede flaş çıkış!

GÜVENLİK, MESAFE VE SALGIN BAHANESİ

Güvenlik gerekçesinin kabul edilemeyeceği belirtilen dilekçede, duruşma günü sanığa yönelik herhangi bir tehdit olacağı konusunda Emniyete veya istihbarat birimlerine yansıyan bilgi olmadığı vurgulandı. Sanığın tutuklu olduğu Afyonkarahisar Cezaevinin Muğla Adliyesine 350 km civarında olduğu belirtilerek, mesafenin de makul olduğu kaydedildi.

Son dakika dilekçesinde, sanığın mahkemeye getirilmemesi talebindeki bir diğer gerekçenin Kovid-19 salgını olduğunu anımsatılarak, Türkiye'deki tüm adliyelerde olduğu gibi Muğla Adliyesi'nde de salgına karşı önlemler alındığı, mahkeme salonlarında da bu tedbirler çerçevesinde hakimler, savcılar, avukatlar ve tanıklar ve tarafların hazır bulunduğu anlatıldı.

Bu şekilde birçok kişi duruşmalara katılırken, sanık Cemal Metin Avcı'nın pandemi bahanesiyle salona getirilmemesinin izahı olmadığı ifade edildi.