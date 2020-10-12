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    • 12.10.2020 08:02
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    Terör örgütü 'dan bir ay sonra itiraf geldi: Kırmızı listede aranan öldürüldü!

    Son dakika haberi... Terör örgütü , İçişleri Bakanlığı'nın 28 Eylül'de öldürüldüğünü duyurduğu 'kırmızı listede' 10 milyon lira ödülle arananlar listesinde yer alan 'ın ölümünü bir ay sonra kabul etmek zorunda kaldı.

    Sabah
    Sırrıberk Arslan
    PKK'dan bir ay sonra itiraf geldi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarıyla peş peşe darbe vurup tükenme noktasına getirdiği kanlı terör örgütü PKK, kayıplarını teker teker itiraf ediyor.







    Terör örgütü PKK'nın sözde Askeri Komuta Konseyi Üyesi ve Botan saha sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Agit Civyan" kod adlı Vahdettin Karay'ında içinde bulunduğu 3 PKK'lı terörist, 11 Eylül'de Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi.

    Ölümleri bir ay saklayabilen terör örgütü PKK, Egîd Civyan kod adlı Vahdettin Karay ile "Canfeda Goyi" kod adlı Tekin Yıldırım ve "Hebûn Gırêspî" kod adlı Xelîl Kavus adlı teröristlerin ölümünü doğrulamak zorunda kaldı. Türkiye'nin yaptığı açıklamaları reddetmesiyle bilinen PKK, sözde üst düzey komutanları Civyan'ın ölümünü 30 gün gizledikten sonra bugün açıkladı.





    Kırmızı kategoride 10 milyon ödülle aranan terörist ve terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın sağ kolu olan Karay, 1995 yılında üniversiteyi terk ederek örgüte katılmış ve 25 yıldır birçok kanlı eylemde yer almıştı.
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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'dan bir ay sonra itiraf geldi: Kırmızı listede aranan Vahdettin Karay öldürüldü!