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    • 10.10.2020 11:01
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    Son dakika: açıkladı: 2 /’li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, Milli huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine taciz ateşi açan 2 /’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Milli , bölgesine taciz ateşi açan 2 /'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.




    Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RUzCu4L7xE


    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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