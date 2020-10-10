Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.









Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RUzCu4L7xE

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2020



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.