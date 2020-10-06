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    • 06.10.2020 Gazete
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    Özgür mü kalacak! 'da 'ı öldüren önce tutuklandı sonra tahliye edildi

    'da anestezi teknikeri (25), erkek arkadaşı Dr. ’ın (46) evinde can verdi. İncelemede, genç kadının yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ve ‘propofol’ etken maddeli anestezi ilaçları ele geçirildi. Tarhan tutuklanıp hapse gönderildi. Ancak davanın 5'inci celsesinde delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.

    Özgür mü kalacak!

    'da anestezi teknikeri (25), erkek arkadaşı Dr. 'ın (46) evinde can verdi. İncelemede, genç kadının yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları ele geçirildi. Tarhan tutuklanıp hapse gönderildi.

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    Ancak davanın 5'inci celsesinde delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Dün ise davanın karar duruşması vardı. Savcı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise Dr. Özgür Tarhan'ın cezasını "iyi hal indirimi" yaparak 3 yıl 4 aya indirdi!

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    Haberler Güncel Özgür mü kalacak! Ankara'da Ayşe Karaman'ı öldüren Özgür Tarhan önce tutuklandı sonra tahliye edildi