Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), erkek arkadaşı Dr. Özgür Tarhan'ın (46) evinde can verdi. İncelemede, genç kadının yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları ele geçirildi. Tarhan tutuklanıp hapse gönderildi.

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Ancak davanın 5'inci celsesinde delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Dün ise davanın karar duruşması vardı. Savcı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise Dr. Özgür Tarhan'ın cezasını "iyi hal indirimi" yaparak 3 yıl 4 aya indirdi!