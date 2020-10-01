"ZATÜRRE ORANIMIZ YÜZDE 6,4'E KADAR İNDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, tabloda daha önce var olan bilgilere yeni bilgiler ilave edildiğini bildirdi.

Koca, "Önümüzdeki dönemde test sayılarımızı her geçen gün daha da artırmak istiyoruz. Bu çerçevede baktığımızda şu an test sayımız 112 bin 98. Bu test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi. Nisan ayında yüzde 30'a yakın olan zatürre oranı neredeyse 5'te 1 oranına inmiş oldu. Eğer zatürre oranı bu oranda düşmemiş olsaydı şu an sağlık kuruluşlarımızdaki yük 5 kat daha fazla olmuş olacaktı. Buradaki başarıyı erken tedavi ve filyasyonu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Koca ayrıca tablolara ilişkin, "Bundan sonra daha geniş, var olan bilgilere ilave hem birinci basamak filyasyon ve aile hekimi izleme oranlarını hem de sağlık kuruluşlarımızdaki yoğun bakım erişkin hasta, yatak ve ventilatör doluluk oranlarımızı da haftalık olarak vermiş olacağız." açıklamasında bulundu.