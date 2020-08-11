Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 yıl önce evinde ölü bulunan 1 yıllık evli Medine Kara'nın (37) ablası Nuray Değirmenci'nin (48), iki gözü iki çeşme ağlıyor... Medine Kara'nın, eşi Ahmet ve kayınbiraderi Mehmet Kara tarafından öldürülüp, intihar süsü verildiğini iddia eden acılı abla, "Kız kardeşim eşi tarafından şiddet görüyordu ve bunu bizden saklıyordu. Ama savcılığa verdiğimiz günlüğünde kardeşim eşi Ahmet Kara'nın kendisine nasıl şiddet uyguladığını yazmış. Savcılığın elinde olan günlükle ve telefonuyla ilgili şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadı. Hem günlük hem de telefon incelenirse katiller ortaya çıkacak" dedi.

MURAT KARAMAN / TAKVİM