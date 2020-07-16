Mersin lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri 2020 e-okul.meb.gov.tr! Mersin tam okul listesi. Mersin lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde yer alacak. LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta Mersin olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Peki 2020 Mersin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte MEB tarafından açıklanan Mersin nitelikli okullar taban puanları ve yüzdelik dilim listesi… Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.
MERSİN 2020 LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
İl / İlçe / Okul Adı / Okul Türü / Dil / En Düşük Yüzdelik Dilim / En Yüksek Yüzdelik Dilim
MERSİN YENİŞEHİR Eyüp Aygar Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 0,57 0,01
MERSİN TARSUS Sesim Sarpkaya Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 2,27 0,05
MERSİN AKDENİZ 75.Yıl Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 4,18 1,23
MERSİN MEZİTLİ İçel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 4,25 1,18
MERSİN TARSUS Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 5,14 1,94
MERSİN MEZİTLİ Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 6,25 4,25
MERSİN ERDEMLİ Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 6,36 0,11
MERSİN SİLİFKE Silifke Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 6,71 0,31
MERSİN ANAMUR Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 7,79 0,34
MERSİN YENİŞEHİR Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 9,46 0,53
MERSİN TOROSLAR Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 9,48 6,27
MERSİN YENİŞEHİR Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 12,64 5,51
MERSİN AKDENİZ Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 20,83 11,84
MERSİN YENİŞEHİR Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 22,5 9,5
MERSİN AKDENİZ Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 26,36 10,04
MERSİN TOROSLAR Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 31,65 9,94
MERSİN ERDEMLİ Erdemli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 33,98 11,23
MERSİN MEZİTLİ Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,23 15,21
MERSİN AKDENİZ Akdeniz Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 53,25 13,93
MERSİN MEZİTLİ Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,38 23,1
MERSİN TOROSLAR Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,31 21,23
MERSİN ERDEMLİ Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 59,33 23,09
MERSİN AKDENİZ Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 62,93 20,54
MERSİN AKDENİZ Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 62,95 28,61
MERSİN AKDENİZ Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 64,71 16,89
MERSİN TARSUS Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 73,4 20,15
MERSİN TARSUS Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 77,2 20,43
MERSİN TOROSLAR Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 80,6 14,68
MERSİN YENİŞEHİR Yahya Akel Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 85,87 0,57
MERSİN TARSUS Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 87,04 36,69
MERSİN TARSUS Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 94,92 29,78
MERSİN TOROSLAR Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 98,97 60,9
E-OKUL LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.
Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.
Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; "Yeşil" renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul "yeşil" renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.
SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.