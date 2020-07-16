İstanbul'da yer alan nitelikli okullar hangileri? 2020 LGS tercihleri İstanbul nitelikli liseler listesi...

İstanbul'da yer alan nitelikli okullar hangileri? 2020 LGS sonuçları açıklandı ve sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerde gözler lise taban puanlarına çevrildi. Lise taban puanlarıyla birlikte merak edilen bir diğer soru da illerde yer ala nitelikli okullar oldu. Peki, İstanbul'da yer alan nitelikli okullar hangileri?

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2020!

2020 yılının güncel İstanbul lise taban puanları henüz yayınlanmadı. İşte geçtiğimiz yılki taban puanları!

İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi 100 500 0,01 0,01

İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 180 497,41 0,06 0,01