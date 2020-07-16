Bursa Anadolu liseleri, Fen liseleri ve İmam Hatip listesi! 2020 Bursa nitelikli okul yüzdelik dilimleri ve LGS taban puanları!

İl İlçe Okul Adı Okul Türü Dil En Düşük Yüzdelik Dilim (%)

22.07.2019 En Yüksek Yüzdelik Dilim (%)

22.07.2019

BURSA NİLÜFER Tofaş Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 0,36 0,01

BURSA NİLÜFER Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 0,68 0,01

BURSA OSMANGAZİ Bursa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 1,62 0,68

BURSA NİLÜFER Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 2,69 0,98

BURSA İNEGÖL İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 3,42 0,31

BURSA OSMANGAZİ Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 3,84 0,74

BURSA OSMANGAZİ Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 3,9 1,64

BURSA YILDIRIM Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 5,12 0,81

BURSA KARACABEY Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 5,22 0,95

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA İbrahim Önal Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 5,83 1,21

BURSA OSMANGAZİ Bursa Erkek Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 5,92 2,87

BURSA OSMANGAZİ Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 6,24 2,96

BURSA MUDANYA Turhan Tayan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 7,26 3

BURSA YILDIRIM Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 7,55 0,26

BURSA OSMANGAZİ Bursa Anadolu Kız Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 8,92 3,74

BURSA OSMANGAZİ Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 9,26 0,84

BURSA OSMANGAZİ BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 9,26 3,78

BURSA İNEGÖL Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 12,13 2,17

BURSA YILDIRIM Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 15,32 5,76

BURSA OSMANGAZİ Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 15,72 1,57

BURSA İNEGÖL Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 16,05 5,94

BURSA OSMANGAZİ Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 16,15 9,26

BURSA NİLÜFER Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 17,11 5,08

BURSA OSMANGAZİ Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 18,46 11,05

BURSA NİLÜFER Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 22,31 6,9

BURSA NİLÜFER M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 26,5 8,5

BURSA NİLÜFER M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 27,87 14,79

BURSA NİLÜFER Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 29,85 10,61

BURSA NİLÜFER Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,24 16,97

BURSA OSMANGAZİ Yeniceabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 32,92 15,09

BURSA NİLÜFER Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 34,39 15,69

BURSA OSMANGAZİ Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,29 14,1

BURSA OSMANGAZİ Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,05 15,31

BURSA OSMANGAZİ Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 39,14 17,09

BURSA OSMANGAZİ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 39,48 13,97

BURSA OSMANGAZİ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,98 20,92

BURSA OSMANGAZİ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 43,22 21,48

BURSA OSMANGAZİ Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 45,57 11,43

BURSA GEMLİK Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 46,46 4,09

BURSA OSMANGAZİ Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 47,9 8,36

BURSA NİLÜFER Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 48,6 9,73

BURSA YILDIRIM Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 49,63 23,43

BURSA OSMANGAZİ Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 50,05 24,1

BURSA ORHANGAZİ Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 51,51 18,54

BURSA OSMANGAZİ Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,91 20,58

BURSA NİLÜFER Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 52,13 30,88

BURSA KARACABEY Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,47 12,5

BURSA KESTEL Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,82 10,86

BURSA YILDIRIM Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,17 32,3

BURSA OSMANGAZİ Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,76 26,54

BURSA YILDIRIM Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,38 33,83

BURSA OSMANGAZİ Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,91 26,41

BURSA GÜRSU Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 59,77 32,16

BURSA İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 65,95 11,68

BURSA İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 66,45 17,86

BURSA OSMANGAZİ BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 66,84 20,56

BURSA YILDIRIM Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 70,37 28,77

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 71,83 21,85

BURSA İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 74,92 34,97

BURSA ORHANGAZİ Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 79,25 32,48

BURSA GEMLİK Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 83,13 31,11

BURSA İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 90,91 44,29

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 95,45 52,3

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK LİSELERİN KONTENJANI

Her ilde sınavla öğrenci alacak bir lise var. Buna göre LGS puanıyla öğrenci alacak liselerin kontenjanları şöyle:

Anadolu liseleri: 71 bin 494

Fen liseleri: 46 bin 710.

Sosyal bilimler liseleri: 12 bin 846.

Anadolu imam hatip liseleri: 42 bin 8.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri: 40 bin 70

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci sayısı 1.300.000 öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.