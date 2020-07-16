Antalya lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri 2020 e-okul.meb.gov.tr! Antalya tam okul listesi. Antalya lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde yer alacak. LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta Antalya olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Peki 2020 Antalya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte MEB tarafından açıklanan Antalya nitelikli okullar taban puanları ve yüzdelik dilim listesi…
2020 ANTALYA LİSE PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
İl / İlçe / Okul Adı / Okul Türü / Dil En Düşük Yüzdelik Dilim (%) / En Yüksek Yüzdelik Dilim (%)
ANTALYA DÖŞEMEALTI Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 0,72 0,06
ANTALYA MURATPAŞA Antalya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 1,63 0,08
ANTALYA MANAVGAT Namık Karamancı Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 2,29 0,11
ANTALYA MURATPAŞA Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 2,6 0,79
ANTALYA ALANYA Hüseyin Girenes Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 2,96 0,06
ANTALYA KEPEZ Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 3,29 0,11
ANTALYA AKSU Aksu Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 3,77 0,9
ANTALYA KEMER Göynük Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 5,14 2,17
ANTALYA KONYAALTI Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 5,21 2,14
ANTALYA GAZİPAŞA Gazipaşa Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 6,19 0,67
ANTALYA KUMLUCA Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 6,3 0,69
ANTALYA KEPEZ Gülveren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 6,73 3,9
ANTALYA KAŞ Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 7,95 3,92
ANTALYA KORKUTELİ Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 7,98 2,64
ANTALYA ALANYA Hasan Çolak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 8,11 2,96
ANTALYA ELMALI İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 9,48 0,46
ANTALYA SERİK Serik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 9,78 3,78
ANTALYA KEPEZ Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 10,4 0,32
ANTALYA KONYAALTI Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 10,8 0,52
ANTALYA DÖŞEMEALTI Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 12,17 0,7
ANTALYA AKSU Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 12,33 5,48
ANTALYA KEPEZ Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 13,64 5,19
ANTALYA KUMLUCA Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 16,47 6,37
ANTALYA MURATPAŞA Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 16,77 7,75
ANTALYA ALANYA Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 17,64 2,95
ANTALYA ALANYA Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 17,97 8,15
ANTALYA DÖŞEMEALTI Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 18,26 13,81
ANTALYA KEPEZ Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 18,91 8,12
ANTALYA KONYAALTI Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 21,78 13,33
ANTALYA KEPEZ Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 22,06 13,66
ANTALYA MURATPAŞA Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 25,59 14,13
ANTALYA FİNİKE Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 26,15 10,66
ANTALYA DÖŞEMEALTI Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 26,86 11,96
ANTALYA MURATPAŞA Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 28,37 16,22
ANTALYA MANAVGAT Manavgat Anadolu İmam- Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 28,85 1,05
ANTALYA KEPEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 29,77 17,36
ANTALYA MURATPAŞA Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,05 12,58
ANTALYA KONYAALTI Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,2 17,05
ANTALYA ALANYA Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 38,07 10,62
ANTALYA MURATPAŞA Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 39,18 12,14
ANTALYA SERİK Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,43 10,9
ANTALYA MURATPAŞA Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 40,98 16
ANTALYA KONYAALTI Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 45,69 21,57
ANTALYA DÖŞEMEALTI Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,44 24,37
ANTALYA KONYAALTI Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 51,62 21,08
ANTALYA ALANYA Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,16 26,76
ANTALYA MURATPAŞA Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Rusça 54,87 23,73
ANTALYA MURATPAŞA Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Almanca 61,7 30,34
ANTALYA DÖŞEMEALTI Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 64,85 25,28
ANTALYA MURATPAŞA Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Rusça 67,81 38,38
ANTALYA MURATPAŞA Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Rusça 68,33 24,67
ANTALYA MURATPAŞA Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Almanca 74,59 26,27
ANTALYA MURATPAŞA Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Rusça 75,67 17,29
ANTALYA DÖŞEMEALTI Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 82,4 21,84
ANTALYA DÖŞEMEALTI Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Almanca 84,27 39,99
ANTALYA DÖŞEMEALTI Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Almanca 97,96 67,48
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK LİSELERİN KONTENJANI
Her ilde sınavla öğrenci alacak bir lise var. Buna göre LGS puanıyla öğrenci alacak liselerin kontenjanları şöyle:
Anadolu liseleri: 71 bin 494
Fen liseleri: 46 bin 710.
Sosyal bilimler liseleri: 12 bin 846.
Anadolu imam hatip liseleri: 42 bin 8.
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri: 40 bin 70
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci sayısı 1.300.000 öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.