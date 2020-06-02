İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu Liste'de yer alan Hasan Ataş'ın etkisiz hale getirildiği bildirdi.



1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlar listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan "Şerzan" kod adlı Hasan Ataş'ın silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristle kalaşnikof tüfek ile 2 el bombasının da ele geçirildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.





