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    Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe: ’de yer alan Şerzan kod adlı öldürüldü

    Son dakika haberine göre kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon TL’ye kadar ödülle ’de yer alan, Şerzan kod adlı silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    Terör örgütüne ağır darbe!

    İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, 'de yer alan 'ın etkisiz hale getirildiği bildirdi.

    1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlar listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan "Şerzan" kod adlı Hasan Ataş'ın silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Açıklamada, teröristle kalaşnikof tüfek ile 2 el bombasının da ele geçirildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.


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