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    • 13.05.2020 Gazete
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    Üyesi Prof. Dr. : Virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz

    Üyesi Prof. Dr. , ’nin Corona sınavını değerlendirdi: Bu normalleşme eskiye dönüş değil. Virüse karşı alınan önlemlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. İşte Takvim Gazetesi’nin 13 Mayıs 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…



    Dünyayı     etkisi altına alan Coronavirüs salgını Türkiye'de düşüşe geçti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özl,ü ülkemizin verdiği mücadeleyi TAKVİM'e değerlendirdi. Salgının 5'inci haftasında pik noktasına ulaştığımızı söyledi. "Normalleşme süreci eskiye dönüş olarak görülmemeli. Virüse karşı yeni normlarla birlikte yaşamımızı sürdürmek zorundayız" dedi.




    400 BİN GİZLİ VAKA VAR
    Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, hayalet vakalara karşı uyardı: Kendisinde virüs olduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor.



    MUCİZE DÖRTLÜ
    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, günde 40 kez dezenfektan sıktığını ve 4 defa da sabunlu suyla yıkadığını söyledi. Sebze, meyve, spor ve uykunun virüsten koruduğunu belirtti.



    DENİZDEN BULAŞMAZ
    Enfeksıyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Corona vaka sayısının azalacağını söyledi. "Deniz, izotonik su dediğimiz bir su. Bu nedenle virüs denizden bulaşmaz" dedi.


    Erhan ÖZTÜRK

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz
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