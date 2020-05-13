



MUCİZE DÖRTLÜ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, günde 40 kez dezenfektan sıktığını ve 4 defa da sabunlu suyla yıkadığını söyledi. Sebze, meyve, spor ve uykunun virüsten koruduğunu belirtti.

