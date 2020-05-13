Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını Türkiye'de düşüşe geçti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özl,ü ülkemizin verdiği mücadeleyi TAKVİM'e değerlendirdi. Salgının 5'inci haftasında pik noktasına ulaştığımızı söyledi. "Normalleşme süreci eskiye dönüş olarak görülmemeli. Virüse karşı yeni normlarla birlikte yaşamımızı sürdürmek zorundayız" dedi.
400 BİN GİZLİ VAKA VAR
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, hayalet vakalara karşı uyardı: Kendisinde virüs olduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor.
MUCİZE DÖRTLÜ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, günde 40 kez dezenfektan sıktığını ve 4 defa da sabunlu suyla yıkadığını söyledi. Sebze, meyve, spor ve uykunun virüsten koruduğunu belirtti.