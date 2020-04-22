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    • 22.04.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan: Bayram sonrası normale döneceğiz

    AK Parti toplantısı, dün Coronavirüs gündemiyle toplandı. Başkan Erdoğan açıklamasında, sonrası normal hayata dönmeyi hedeflediklerini vurguladı.

    Bayram sonrası normale döneceğiz
    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (), dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda, Coronavirüs'e karşı alınan önlemler masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, açıklamasında sonrası normal hayata dönmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca şu bligileri paylaştı:

    -TÜRKİYE, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmişti.

    -BİZİM diğer ülkelerden farkımız, hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız, gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır.

    PUTİN VE MACRON'LA GÖRÜŞTÜ
    Erdoğan, dün önce Putin ardından Macron ile telefonla konuştu. Görüşmelerde virüsle mücadele ele alındı.


    Eda IŞIK

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