Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İçişleri Bakanlığımızın şimdiye kadar aldığı tedbirler, yayınladığı genelgeler, Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetlerinin nasıl gerçekleştiği, bundan sonra nasıl gerçekleceği, önümüzdeki günlerde karşı karşıya kalabileceğimiz konular değerlendirildi. Dünya açısından yaşanılan son derece karmaşık ve bütün dünyadaki kabulleri sarsarbilecek bir gündemin içerisindeyiz. Normal bildiğimiz hayatta köklü değişiklikler oldu. En basitinden pozitif kavramı değişti. Eskiden pozitif dediğimizde olumlu manaya gelirken şimdi 'test pozitif çıktı' denince aynı anlama gelmiyor.

DÜNYA 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BUGÜNE YAŞANAN EN BÜYÜK KRİZLE KARŞI KARŞIYA

Ortaya çıkan bu sembolizm sosyal ve ekonomik hayata, virüs atlatıldıktan sonra geleceğin normali nedir tartışmalarına, iç politikaya, dış politikaya, ideolojik anlayışlara yansıyacak. Dünya 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne yaşanan en büyük krizle karşı karşıya. Bu bir küresel kriz. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin yıprandığını görüyorduk. ABD'de yükselen küreselleşme karşıtı sözler, Çin'den yükselen küreselleşmeyi destekleyen sözler gibi yaklaşımlar bu düzenin yavaş yavaş dikişlerinin söküldüğünü gösteriyordu.

Bu virüs salgının ortaya çıkmasından evvel ortaya çıkan tartışmalara baktığımızda Trump'ın seçiminden, İran, İngiltere'ye kadar çeşitli tarihlendirmeler yapılıyor ve 2. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan düzenin sona erdiğine dair yorumlar yapılıyordu. Korona günleri bundan böyle tarih olarak verilecektir. Korona günleri 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin belki de sona erdiğinin bir işareti olarak ele alınacak.

Pandemi sonrasında da terörle mücadele gündemi korunacaktır. Ama halk sağlığının nasıl korunacağı, devletin politikaları, çok boyutlu tartışmalarının yapılacağı, ekonomiden tutun dış politika reflekslerine kadar bir tablo ortaya çıkacak. Kurumların yıpranmasıyla ilgili süreç NATO ile başlamıştı. Korona virüsle beraber BM'den tutun da AB'ye kadar, DSÖ'ye kadar bütün bu konuların tartışıldığını görüyoruz. AB içerisindeki tartışmalar çarpıcıdır. AB'deki İtalya ve İspanya, AB'nin kendilerine yardım etmediklerini söyleyerek itiraz süreci başlattı. En çarpıcı olanı da AB içerisinde birbirlerinin sağlık malzemelerine el koyma, çalma, gasp etme olayları ortaya çıktı.

NATO Genel Sekreteri'nin NATO dayanışması bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin ulaştırdığı yardımlardır. Türkiye'nin bütün bu tabloda ortaya koyduğu doğru tutum bundan sonra da konuşulacaktır. Küreselleşmeye karşıyım dendiğinde serbest ticarete karşıymış gibi bir yaklaşım ortaya koymuş oluyordu. Bugün artık küreselleşmeden bahsedildiğinde sağlık ve insan hayatındaki dayanışmadan bahsedilecektir. Eğer bir ülke tek başına bu virüsle mücadele etse bile dünyanın çok uzağındaki ülke bile yeterli kapasiteye sahip değilse, hiçbir ülke kendisini bu salgınlardan koruyamaz.

Ulusal mücadelenin tamamlayıcısı küresel mücadeledir. Bu açıdan da ülkemizle gurur duymamız gerekir. Bir zamanlar unutulduğu gibi iklim değişikliğinden çevre meselelerine, insanların iyi suya ve gıdaya ulaşması herşey politikada gündem maddesi olacaktır. Yeryüzünde kaç insan, kaç çocuk açlıktan ölüyor? Kaç insan iyi ve yeterli suya ulaşamadığı için hayatını kaybediyor gibi rakamlar, dünyanın hafızasının, vicdanının unuttuğu rakamlar temel insani konular olacaktır.

Biz MYK ve diğer toplantılarda arkadaşlarımızla birlikte bu meseleler üzerine kafa yormaya çalışıyoruz. Bugünlerden sonra geleceğin normali ne olacak, bunlar üzerine çalışıyoruz. Ülkemiz bu salgına diğer ülkelerden daha hazırlıklı yakalanmıştır. Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim ve kamusal dönüşümler Türkiye'yi hazır duruma getirmiştir. İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, ekonomi konusundaki hazırlıklarımız bugün bu salgınla kapsamlı bir şekilde mücadele ettiğimizi gösteriyor.

Türkiye'nin topyekün demokratik dönüşümü, Türkiye'nin bağışıklığını çeşitli meydan okumalar, krizler karşısında nasıl arttırdığımızı göstermektedir. Bunun sırrı millet odaklı siyaset, insan odaklı sağlık politikasıdır. Son derece sanayileşmiş ülkelerin sağlık politikalarının insan odaklı olmadığını gördük. Örneğin geçen gün bir ülkede karar yayınlandı, 80 yaşındaki herhangi bir kronik hastalığı olan kişiye hiç bakmıyorlar. Millet odaklı siyaset ekonomik, güvenlikr, teknolojik, tarım alanında, yurt dışındaki vatandaşlarımıza ulaşma konusunda topyekün bir dönüşümü nasıl gerçekleştirdiğimizi göstermektedir.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızı mağdur bırakmadık.

BU BİR YALAN SİYASETİDİR

Hiç kimsenin ekmek dağıtması hizmet vermesinin engellenmesi söz konusu değildir. Valiler başkanlığında oluşturulan kurulların dışında hareket edilmediği zaman bazı yerlere iyi hizmet giderken bazı yerlere yardım ulaşmaz. Bu bir yalan siyasetidir.

Türkiye virüsle mücadelede 44 ülkeye yardım gönderdi.

Bayram sonrası normalleşmeyi konuşmaya başlayacağız.

Türkiye, KKTC'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir.

Cumhurbaşkanımız meclisteki 23 Nisan oturumuna katılmayacak.

Detaylar gelecek...