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    • 17.04.2020 09:01
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    Son dakika: virüs toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni açıklamasında

    Son dakika haberi... virüs saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 16.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

    virüs , bugün saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak.

    Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

    İYİLEŞEN HASTA SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ
    Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün test sayısı 40 bin 427, vaka sayısı 4 bin 801, iyileşen hasta sayısı 1415, vefat sayısı ise 125 olarak kayıtlara geçti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni açıklamasında
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