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    Corona virüs (Korona) canlı harita! 16 Nisan ölü ve vaka sayısı kaç? Fahrettin Koca son durum açıklaması

    Corona virüs (Korona) canlı harita son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün akşam saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde." dedi. 15 Nisan tarihinde Türkiye'de 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 69 bin 392, can kaybı 1518 oldu. Peki, 16 Nisan ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

    Coronavirüs 16 Nisan ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

    Corona virüs (Korona) canlı harita! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saatlerinde canlı yayında ya da sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 2 milyon 100 bini aştı. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 34 bin 90 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Peki, 16 Nisan ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte son haberler ve gelişmeler...

    16 NİSAN ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    15 NİSAN KORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

    CORONA VİRÜS TÜRKİYE GENELİ SON HARİTA

    Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 69 bin 392, can kaybı 1518 oldu.

    Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 90 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

    Son 24 saatte 115 hasta vefat etti, 875 hasta iyileşti.

    Toplam test sayısı 477 bin 716, toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı 1518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1820, toplam entübe hasta sayısı 1052, toplam iyileşen hasta sayısı 5 bin 674 oldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5 bin 674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var, tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım."

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