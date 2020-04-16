Corona virüs (Korona) canlı harita! 16 Nisan ölü ve vaka sayısı kaç? Fahrettin Koca son durum açıklaması

Corona virüs (Korona) canlı harita! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saatlerinde canlı yayında ya da sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 2 milyon 100 bini aştı. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 34 bin 90 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Peki, 16 Nisan ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte son haberler ve gelişmeler...

16 NİSAN ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?