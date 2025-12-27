Kış Türkiye'de kendini gösterdi! Ülke beyaza büründü
Kış, Türkiye genelinde yüzünü göstermeye başladı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından birçok kentte kar yağışı etkili oldu. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok şehirde kent merkezleri beyaza büründü. Kar yağışının ardından ortaya çıkan manzaralar adeta kartpostalları aratmadı. Sokaklar, parklar ve tarihi yapılar karla kaplandı.
takvim.com.tr
İstanbul'da sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili oldu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, binaların çatıları ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgedeki vatandaşlar, sabah beyaz örtüyle kaplanan binaların çatıları ve araçlarla karşılaştı. Ayrıca yağan karın yollarda da ince tabaka oluşturduğu görüldü.
Kayseri'de gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı; başta Erciyes olmak üzere şehir merkezinde etkili oldu.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, sabahın ilk saatlerinden itibaren şehir merkezinde de kendini gösterdi. Etkili olan kar, nedeniyle zemini beyaz örtüyle kaplarken, belediye ve karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes'te de kar yağışı etkisini sürdürürken, geçen hafta sezonun açılmasıyla kayakseverler pistlerde yerini aldı. Yerli ve yabancı turistler Erciyes'e gelerek karın tadını çıkardı.
Bayburt, Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala kar yağışıyla güne uyandı. Gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
2025 yılının son günlerinde Bayburt'ta beklenen kar yağışı etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artıran yağış sonrası şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla birlikte dondurucu soğuklar yerini daha ılıman bir havaya bırakırken, Bayburtlular güne kar temizliği yaparak başladı.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü. Tarihi ilçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Karın ardından Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, beyaz örtüyle güzel manzara oluşturdu. Kar yağışı, kent merkezi, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Güzergahı kullanan bazı sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.