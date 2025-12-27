takvim-logo

Kış Türkiye'de kendini gösterdi! Ülke beyaza büründü

Kış, Türkiye genelinde yüzünü göstermeye başladı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından birçok kentte kar yağışı etkili oldu. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok şehirde kent merkezleri beyaza büründü. Kar yağışının ardından ortaya çıkan manzaralar adeta kartpostalları aratmadı. Sokaklar, parklar ve tarihi yapılar karla kaplandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, binaların çatıları ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgedeki vatandaşlar, sabah beyaz örtüyle kaplanan binaların çatıları ve araçlarla karşılaştı. Ayrıca yağan karın yollarda da ince tabaka oluşturduğu görüldü.

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı; başta Erciyes olmak üzere şehir merkezinde etkili oldu.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, sabahın ilk saatlerinden itibaren şehir merkezinde de kendini gösterdi. Etkili olan kar, nedeniyle zemini beyaz örtüyle kaplarken, belediye ve karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes'te de kar yağışı etkisini sürdürürken, geçen hafta sezonun açılmasıyla kayakseverler pistlerde yerini aldı. Yerli ve yabancı turistler Erciyes'e gelerek karın tadını çıkardı.

Bayburt, Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala kar yağışıyla güne uyandı. Gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

2025 yılının son günlerinde Bayburt'ta beklenen kar yağışı etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artıran yağış sonrası şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla birlikte dondurucu soğuklar yerini daha ılıman bir havaya bırakırken, Bayburtlular güne kar temizliği yaparak başladı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü. Tarihi ilçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karın ardından Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, beyaz örtüyle güzel manzara oluşturdu. Kar yağışı, kent merkezi, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Güzergahı kullanan bazı sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlere etkisini sürdürüyor. Gece başlayan kar yağışı, il merkezinde kısa süreli etkili olurken yüksek kesimler de yoğun bir şekilde devam ediyor. Kastamonu il merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kastamonu Şehir Ormanı beyaz örtüyle kaplandı. Kastamonu-Ankara karayolunu beyaza bürüdü.

Bölgede kar yağışı etkisini sürdürürken, Karayolları ekipleri küreme çalışması yapıyor. İl genelindeki 202 köyün yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Kastamonu'da kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise yüksek kesimlere çıkarak eğlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Bolu'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı şehir, havadan dronla görüntülendi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla sabaha kadar devam eden yağışın ardından kent merkezi tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü.

Güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi. Parklar, bahçeler ve binaların çatıları karla kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Şehrin 'beyaz gelinliğini' giymiş hali ve beyaza bürünen simge noktaları havadan dron ile görüntülendi.

Bitlis Hizan'da etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kentte günlerdir etkili olan soğuk hava, yerini kara bıraktı.

Gece başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekipleri sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sonrası Tarihi Eğri Köprü'de güzel görüntüler oluştu.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı, tarihi yapılarda güzel görüntü oluştu. Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her taraf beyaza büründü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Bazı esnaf soğuk hava nedeniyle yaban kuşlarını yemledi.

Eskişehir'de kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 1 derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü.

Porsuk Çayı ve çevresinde kar güzel görüntüler oluşturdu. Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Karayolları görevlileri ise tuzlama çalışması yaptı.

Kent merkezinin karla kaplı manzaraları dron ile görüntülendi.