Kış Türkiye’de kendini gösterdi! Ülke beyaza büründü

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı; başta Erciyes olmak üzere şehir merkezinde etkili oldu.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, sabahın ilk saatlerinden itibaren şehir merkezinde de kendini gösterdi. Etkili olan kar, nedeniyle zemini beyaz örtüyle kaplarken, belediye ve karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes'te de kar yağışı etkisini sürdürürken, geçen hafta sezonun açılmasıyla kayakseverler pistlerde yerini aldı. Yerli ve yabancı turistler Erciyes'e gelerek karın tadını çıkardı.