Başkan Erdoğan: Hatırası hep yaşayacak

Sağlık çalışanları, hayat kurtarmak için COVID-19 ile canla başla mücadele etti. Kıymetli bilim adamlarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adının verileceğini söyledi. Başkan Erdoğan'a ilk teşekkür, kıymetli profesörün oğlu Onur Taşcıoğlu'ndan geldi. Taşcıoğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür etti. "Babam Prof. Dr. Taşcıoğlu'na hak ettiği değeri verdiğiniz, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim" dedi.
İLHAM KAYNAĞI OLDU
Taşçıoğlu'nun paylaşımından sonra Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Sevgili Onur... Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamız, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun..." ifadesini kullandı.
CORONA ÜSSÜ OLDU
İlk etabı tamamlanan ve açılışı yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Coronavirüs hastalarının tedavisi yapılıyor.
Erhan ÖZTÜRK
İLHAM KAYNAĞI OLDU
Taşçıoğlu'nun paylaşımından sonra Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Sevgili Onur... Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamız, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun..." ifadesini kullandı.
CORONA ÜSSÜ OLDU
İlk etabı tamamlanan ve açılışı yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Coronavirüs hastalarının tedavisi yapılıyor.
Erhan ÖZTÜRK
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