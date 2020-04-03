Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş çıkışına kapatıldığını açıkladı. 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklayan Erdoğan, "65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok" dedi. Erdoğan ülkemizde hayatın ne zaman normale döneceğinin 93 milyona bağlı olduğunu söyleyerek, "Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan salgın süresince fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür etti. Erdoğan ayrıca koronavirüsten hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine verileceğini duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Salgın sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisine kadar tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdiği fedakarlığı milletimiz unutmayacaktır. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize verileceğini ve bir şehir hastanesi olarak anılacaktır.

Cemil Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum, kalın sağlıcakla.