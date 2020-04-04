Başkan Erdoğan, virüsle mücadele ederken hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne verileceğini bildirdi. "Ârtık hastanemizin adı, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır" dedi.
Cemil Taşçıoğlu’nun adı yaşayacak
Başkan Erdoğan, virüsle mücadele ederken hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne verileceğini bildirdi.
- Güncel
- 04.04.2020
- Gazete
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