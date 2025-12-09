Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Dünya İnsan Hakları Günü "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programına katıldı.Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Kıymetli dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Siz kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.



Tüm dünyada insan hak ve onurunun savunuculuğunu misyon edindik. Kalbi bizimle atan mazlum ve mağdurlara dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Gazzeli ve Sudanlı kardeşlerimizi selamlıyorum .

İnsanlık için güçlü Türkiye programının ülkemiz milletimiz gönül ve kültür coğrafyamız ile tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel programı tertipleyen AK Parti İnsan Hakları Başkanlığımızı tebrik ediyor icrasında emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

Savaşların, çatışmaların, yokluk ve yoksulluğun bütün yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan masum çocukları ve onların cefakar annelerini babalarını kalpten selamlıyorum.

Millete ve milletin değerlerine yönelik husumeti herkesçe bilinen tek parti faşizmi beyannamenin altını oymuştur. Bu zihniyet milletin hafızasında derin yaralar açmış, demokrasimize zararlar vermiştir.



CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya da saçmalıyor. Sarıkamış'ta şehit düşen dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş Gençlik Kollarımız da bu siyaset acemesine hak ettiği cevabı vermiş. Allah kendine akıl ve izan versin.