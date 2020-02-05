Pegasus uçağı neden pistten çıktı? Sebebi rüzgar mı pilotaj hatası mı?

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişe geçtiği esnada Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı ve havalimanı uçuşlara kapatıldı.

157 KİŞİ YARALANDI 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İçerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta ilk belirlemelere göre 157 kişinin yaralandığını 1 kişinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

KAZADAN ÖNCEKİ UÇAKLAR PİSTİ PAS GEÇMİŞ

Kazaya karışan Pegasus'a ait İzmir-İstanbul uçağından önce havalimanına inmesi gereken iki uçağın rüzgar nedeniyle kuleyle konuşup pisti pas geçtiği ortaya çıktı.

YÜKSEK HIZLA İNMEYE ÇALIŞTI

Normal durumda piste yaklaşırken hızı 150 km olması gereken uçağın hava şartlarının olumsuz olmasına rağmen 350 km'ye yakın hız ile iniş yapmaya çalıştığı öğrenildi.

NEDEN PİSTİ PAS GEÇMEDİ?

Olaydan önceki iki uçağın pisti pas geçmesine rağmen Pegasus uçağının neden Sabiha Gökçen Havalimanına yüksek hızla iniş yapmaya çalıştığı ve pisti neden pas geçmediği merak konusu oldu.

Pegasus Havayolları kaza sebebine dair henüz bir açıklama yapmadı.

PEGASUS'UN İLK KAZASI DEĞİL

Sabiha Gökçen Havalimanında yaşanan bu kazayla birlikte son iki yıl içinde pistten çıkan Pegasus uçaklarının sayısı üç oldu.

TRABZON'DA DENİZE METRELER KALA DURDU

2018'in Ocak ayında İstanbul-Trabzon seferini yapan 168 Pegasus uçağı da pistten çıkmıştı. Uçağın denize metreler kala durması felaketi önlemişti.

SABİHA GÖKÇEN'DE ÇAMURA SAPLANDI

2020'de geçtiğimiz ay yine Sabiha Gökçen Havalimanıda meydana gelen diğer kazada ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir başka Pegasus uçağı iniş sırasında pistten çıkarak çamura saplanmıştı.