Son dakika: Pegasus uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistten çıktı

175 yolcu, 2 bebek, 4 mürettebat ve 2 pilotumuz var. Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık. İçeride şu anda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmalarını yapıyor. 112'miz, itfaiyemiz, AFAD'ımız hep birlikte olay yerindeki yaralılarımızı ilk andan itibaren kurtarıp en yakın hastaneye taşıyorlar.