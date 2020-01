Sharjah-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 09:08'de inişte pist dışına çıktı. Pist dışına çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki o anlar an be an konuşmalara da yansıdı. Özellikle ses kayıtlarına pilot ile kule görevlisi arasındaki diyalog da iki tarafın da sakinliğini koruyarak olaya müdahale etmeleri dikkat çekti.







Pilotun pist dışına çıkar çıkmaz hava trafik kontrol merkezine anında durumu bildirirken, kontrolör de havada ve yerdeki uçakların iniş ve kalkışını koordine etmek için uğraş verdiği kayıtlarda duyuldu. DHA'nın edindiği ses kaydına göre uçak pist dışına çıkar çıkmaz pilot, kule'ye "İnişte pistten toprağa çıktık" anonsun yapması üzerine apronda alarm verildi.

Kule görevlisi pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçakları da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiği de bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.





PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE:

Pilot: İnişte pistten toprağa çıktık...

Kule: Bilgilendirdim geliyorlar...

Kule:İtfaiye geliyor mu, sağlık gönderiyoruz. Bir talebiniz var mı ek olarak?

Pilot:Negatif efendim, şu an iyi gözüküyoruz...

Kule: Anladım efendim bütün ilgi sizin üzerinizde şu anda bir şey olduğunda haber verin dinlemediyiz. İtfaiye çıkıyor...

Pilot:Teşekkürler...

Kule'den diğer pilotlara: Hızlı taksiye başlayın...

Kule:Pas geçin

Kule:Muhtemelen park yerine geri döneceksiniz bir trafik pistten çıktı, yeni park yeri için arayacağım...

Havadaki bir uçağın pilotu: Pistin kapalılığı ne kadar sürecek?

Kule: Efendim bir uçağımız pistten çıktı, şimdi ona müdahale ediyoruz. Görünen biraz var gibi. Minimum yarım saat ön görüyorum ama haber vereceğiz yaklaşma tarafından...

Kule:Kalkışta bekleyenler müdahale bir netliğe kavuşsun bilgi vereceğim...

Yerdeki başka bir uçağın pilotu:Park yerine geri dönüyoruz

Kule:Kalkışta bekleyen tüm uçakların dikkatine kalkış iniş mümkün olmayacak...