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havalimanlarında operasyon! polis 4 kişi tutuklandı

havalimanlarında mercek altına alındı. Bir çetenin, çok sayıda kişiyi yurda pasaportsuz soktuğu anlaşıldı. polis 4 kişi tutuklanarak hapse atıldı.

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