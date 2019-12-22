İstanbul havalimanlarında Dış Hatlar mercek altına alındı. Bir çetenin, çok sayıda kişiyi yurda pasaportsuz soktuğu anlaşıldı. Üçü polis 4 kişi tutuklanarak hapse atıldı.
İstanbul havalimanlarında Dış Hatlar mercek altına alındı. Bir çetenin, çok sayıda kişiyi yurda pasaportsuz soktuğu anlaşıldı. Üçü polis 4 kişi tutuklanarak hapse atıldı.
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