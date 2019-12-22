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Göçmen kaçakçılığında FETÖ parmağı mı? Sahte giriş-çıkışla terörist mi kaçırdılar?

İstanbul'daki iki havalimanında yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis memuru olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Polislerin, Türkiye'ye giriş izni olmayan kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurda soktuğu ortaya çıktı. Birçok aranan teröristin de bu yolla ülkeden çıkış yaptığı gösterilerek aranmadığı iddia ediliyor. FETÖ'nün emniyet ayağının organize ettiği düşünülen bu giriş-çıkışlarda 2 polisin bu yöntemle son 1 ayda 23 yabancı uyruklu kişiyi Türkiye'ye soktukları belirlendi. Geriye dönük tarama yapıldığında sayının çok daha fazla olacağı iddia ediliyor. Resmi kayıtlarda yurtdışında görünen teröristlerin de bu yöntemi kullanıp kullanmadıkları ve giriş çıkış yapan Türk vatandaşı olup olmadığı merak konusu oldu. İşte akıllarda büyük şüphe uyandıran olayın detayları...

22.12.2019 01:17 - Son Güncelleme: 22.12.2019 01:33
Göçmen kaçakçılığında FETÖ parmağı mı? Sahte giriş-çıkışla terörist mi kaçırdılar?

İstanbul'daki iki havalimanında yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3'ü polis memuru olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Polislerin, Türkiye'ye giriş izni olmayan kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurda soktuğu ortaya çıktı. Birçok aranan teröristin de bu yolla ülkeden çıkış yaptığı gösterilerek aranmadığı iddia ediliyor.

Göçmen kaçakçılığında FETÖ parmağı mı? Sahte giriş-çıkışla terörist mi kaçırdılar?

FETÖ'nün emniyet ayağının organize ettiği düşünülen bu giriş-çıkışlarda 2 polisin bu yöntemle son 1 ayda 23 yabancı uyruklu kişiyi Türkiye'ye soktukları belirlendi. Geriye dönük tarama yapıldığında sayının çok daha fazla olacağı iddia ediliyor.

Göçmen kaçakçılığında FETÖ parmağı mı? Sahte giriş-çıkışla terörist mi kaçırdılar?

Resmi kayıtlarda yurtdışında görünen teröristlerin de bu yöntemi kullanıp kullanmadıkları ve giriş çıkış yapan Türk vatandaşı olup olmadığı merak konusu oldu. İşte akıllarda büyük şüphe uyandıran olayın detayları...

Göçmen kaçakçılığında FETÖ parmağı mı? Sahte giriş-çıkışla terörist mi kaçırdılar?

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2 polisin uçaktan inen yabancı uyruklu kişileri herhangi bir işleme tabi tutmadan sivil polis araçlarına bindirerek ülkeye soktukları anlaşıldı.

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Göçmen kaçakçılığında FETÖ parmağı mı? Sahte giriş-çıkışla terörist mi kaçırdılar?

İstanbul Havalimanı'ndaki bir polisin de, bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportları sistem üzerinden hayali giriş yaptığı, sonrasında girişi yapılan bu pasaportların üzerindeki resimlerin değiştirilerek başka kişiler için sahte olarak düzenlendiği ve bu şahısların ülkemizden çeşitli Avrupa ülkelerine çıkışlarının yapıldığı tespit edildi.

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