Başkan Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Derdimiz petrol değil insan

Varil bombaları altında inleyen insanları o şartlara tekrar teslim etmeyiz. Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik.
Birileri Suriye'de petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler. 'Bizim derdimiz petrol değil' dedik.
Erdoğan, mültecilere bugüne kadar 40 milyar dolar harcandığını belirtti.
DİMDİK AYAKTAYIZ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu:
Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından, ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli artırmayı başardık.
Terör örgütlerini kendimizden uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat inlerine girip imha ediyoruz. DEAŞ'tan El Kaide'ye, PKK/YPG'den FETÖ'ye kadar ülkemizi ve dünyayı tehdit eden ne kadar terör örgütü varsa hepsiyle de mücadele halindeyiz.
Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkedir. AB bize şu ana kadar 3 milyar euro STK'larımıza destek vermiştir. Biz ne harcadık? Şu ana kadar 40 milyar doları aşkın mültecilere destek verdik. Dünyada mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir.
Biz varil bombaları altında inleyen insanları o varil bombalarına tekrar teslim etmeyiz. Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler 'Bizim derdimiz petrol değil' dedik. Bizim derdimiz insan.
TEMİZLİK OLMAZSA HAREKATA BAŞLAR
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ve Rusya'nın Suriye'de mutabakatın gereğini yerine getirmediğini belirterek "Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi. Çavuşoğlu şöyle devam etti: Bağdadi'ye en yakın (İsmail el) İthavi diye bir adam vardı, onu yakaladık ve Irak'a verdik. Bağdadi'nin sağlandığı yeri o gösterdi.
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