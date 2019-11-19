Başkan Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Derdimiz petrol değil insan Başkan Erdoğan, “Bizim derdimiz petrol değil insan” dedi. Mülteciler için 40 milyar dolar harcadığımızı belirtti. Dünyaya mesaj gönderdi: Tuzaklara ve tehditlere rağmen dimdik ayaktayız.

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