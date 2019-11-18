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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 22:54

sınırında /'lı 2 terörist yakalandı

'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan /'lı 2 teröristin yakalandığı bildirildi. Silahlarıyla yakalandığı belirtilen teröristler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa'da silahlarıyla yakalandılar!

'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan /'lı 2 teröristin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Aynularab bölgesinden bazı terör örgütü mensuplarının 'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.

Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden sınırı geçmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK mensubu H.Y. ve F.O'yu yakaladı.

Silahlarıyla yakalandığı belirtilen teröristler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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