Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İnsanın sesine kulak vermeyen devletler çok büyük acılar ve yıkımlarla karşılaşabiliyor. Bölgemizde bu vahim hataya düşen pek çok devlet ve yönetim var. Türkiye'nin farkı devlet ile millet arasındaki güçlü bağa sıkı sıkıya sahip çıkmasıdır. Bu sebeple dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık.İnsan merkezli olmayan her yapının yıkılmaya mahkum olduğunu unutmuyoruz.



BÖYLE BİR DUYARSIZLIĞA İZİN VEREMEYİZ



Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açılmasından CİMER ve belediyelerde faaliyet yürüten birimlere kadar pek çok uygulama var. TBMM bünyesinde kamu denetçiliği kurumu da bu anlayışın bir ürünüdür. Gelişen teknoloji ve iletişim imkanları da sesleri her seviyede duyurabilmeyi imkan sağlıyor. Her fırsatta şehir ziyaretleri ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz programlarda halkla doğrudan teması güçlü bir Cumhurbaşkanı olarak böyle bir duyarsızlığa biz izin veremeyiz.



KÖKLÜ REFORMLARLA GEÇMİŞTEKİ HATALARI GİDERDİK

Türkiye olarak son dönemde köklü reformlarla geçmişte yapılan hataları giderdik.Kamu imkanlarını belirli güç odaklarının tekelinden çıkarıp milletimizin emrine verdikçe içeride ve dışarıda çok güçlü adımlarla yolumuza devam etmeye başladık. Önümüzdeki dönemde de bu adımları atmayı sürdüreceğiz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızın en önemli vizyonlarından bir tanesi de işte bu sağlam altyapı olacaktır.



NASIL SÜRATLE DESPOTLAŞTIKLARINI GÖRÜYORUZ

Yaptıkları sorgulanmayan devlet yönetimi artık geride kalmıştır. Bunun yerine hukuka, insan haklarına dayalı, şeffaf ve güvenilir devlet yönetimi genel kabul haline gelmiştir. Güvenlik sorunlarını çözmüş refah düzeyini yükseltmiş bir ülke çok yüksek standartlar ortaya koyabilir. İnsan haklarında en ileri gözüken bazı ülkelerin nasıl süratle despotlaşabildiklerini görüyoruz. 70 yıllık çok partili demokrasi tecrübemiz var. Hukuk külliyatımızda bireyi önceleyen bir birikime sahibiz. İyi yönetim dediğimizi meselenin özünde insana ve onun doğuştan gelen haklarına saygı göstermek vardır.

MÜLTECİLERE EN BÜYÜK DESTEĞİ VEREN ÜLKE TÜRKİYE'DİR

Türkiye şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkedir. AB bize şu ana kadar STK'lar vasıtasıyla 3 milyar avro destek sağlamıştır. Dünyanın en güçlüler çıkıp ne diyor biz bir numarayız diyor hayır siz bir numara değilsiniz. Dünyada az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir. Bunu OECD rakamları da söylüyor, ben demiyorum.