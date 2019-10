Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un "Can Dündar'ın aylık geliri ve eski solcuların talihsizliği" başlıklı yazısı dikkat çekti. 12 Eylül döneminde Avrupa'ya kaçan solcuların büyük sıkıntılar çektiğine dikkat çeken Uğur, vatan haini Can Dündar'ın ise bolluk içinde bir hayat sürdüğünü yazdı.

Uğur, aldığı "top secret bilgiyi" okurlarıyla paylaştı:

HER AY HESABINA 520 BİN LİRA YATIYOR

"Evet, bu bilgiyi aldığımda inanın dudaklarım uçukladı! Ama elime geçen bu TOP SECRET bilgi, kendisinin satış değerinin hayli yüksek olduğunu kanıtlamakta.

Can Dündar'ın banka hesabı Almanya'da Post Bank'ın Berlin'deki şubelerinden birinde. Ve sıkı durun; her ay hesabına 80 BİN AVRO yatıyor. Çeşitli vakıflardan, gençlik ve kadın merkezlerinden ve bazı "bilinmeyen" kurumlardan.

80 bin avro bu boru değil. Yani ayda 520 bin lira. Yılda 6 milyon 240 bin lira. "

BU PARADAN CAN DÜNDAR'IN KARISI NASİPLENİYOR MU?

Vallahi tebrik ederim Can'ı, iyi paraya satmış kendini ve kalemini! O paradan acaba burada gariban kalan karısına gönderiyor mu bilmiyorum. En azından elkızlarıyla vur patlasın yaşarken kendisini ölümden kurtarmak için mermilerin bile önüne atlayan karısının değerini bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Korkak tavuk gibi NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın arkasına saklandığında, eşinin o silahı çeken FETÖ ayarlı provokatörün üzerine yürümesini hiç unutamam. Kocasına inanan kahraman bir kadın o. Ama ne yazık ki kendisini sürekli aldatan kocasının bir sahtekâr, satılık bir hain ve FETÖ'nün çanak yalayıcısı olduğunu bilmiyor.



Bu yüzden sadece Aydın abi ve benzerlerine değil, ona da üzülüyorum.