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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 11:11

ile ilgili dudak uçuklatan iddia: Her ay hesabına 520 bin lira yatıyor

gazetesi yazarı bugünkü köşesinde, TIR'ları davasında serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra 'ya kaçan ve 'nün kucağını mesken tuttuğu anlaşılan firari vatan haini ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Fuat Uğur, Dündar'ın hesabına her ay 80 bin avronun (520 bin lira) yattığını iddia etti.

Vatan haininin aylık geliri dudak uçuklattı

gazetesi yazarı 'un "Can Dündar'ın aylık geliri ve eski solcuların talihsizliği" başlıklı yazısı dikkat çekti. 12 Eylül döneminde Avrupa'ya kaçan solcuların büyük sıkıntılar çektiğine dikkat çeken Uğur, vatan haini 'ın ise bolluk içinde bir hayat sürdüğünü yazdı.

Uğur, aldığı "top secret bilgiyi" okurlarıyla paylaştı:

HER AY HESABINA 520 BİN LİRA YATIYOR
"Evet, bu bilgiyi aldığımda inanın dudaklarım uçukladı! Ama elime geçen bu TOP SECRET bilgi, kendisinin satış değerinin hayli yüksek olduğunu kanıtlamakta.
Can Dündar'ın banka hesabı 'da Post Bank'ın 'deki şubelerinden birinde. Ve sıkı durun; her ay hesabına 80 BİN AVRO yatıyor. Çeşitli vakıflardan, gençlik ve kadın merkezlerinden ve bazı "bilinmeyen" kurumlardan.
80 bin avro bu boru değil. Yani ayda 520 bin lira. Yılda 6 milyon 240 bin lira. "

BU PARADAN CAN DÜNDAR'IN KARISI NASİPLENİYOR MU?
Vallahi tebrik ederim Can'ı, iyi paraya satmış kendini ve kalemini! O paradan acaba burada gariban kalan karısına gönderiyor mu bilmiyorum. En azından elkızlarıyla vur patlasın yaşarken kendisini ölümden kurtarmak için mermilerin bile önüne atlayan karısının değerini bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Korkak tavuk gibi NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın arkasına saklandığında, eşinin o silahı çeken FETÖ ayarlı provokatörün üzerine yürümesini hiç unutamam. Kocasına inanan kahraman bir kadın o. Ama ne yazık ki kendisini sürekli aldatan kocasının bir sahtekâr, satılık bir hain ve 'nün çanak yalayıcısı olduğunu bilmiyor.

Bu yüzden sadece Aydın abi ve benzerlerine değil, ona da üzülüyorum.

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