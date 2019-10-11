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  • 11.10.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 11:24

vatan haini 'ı da rahatsız etti! Fetih Suresi'ni hedef aldı!

ile kenetlenmişken vatan haini , askerlerimizin başarılı olması için okunan Fetih Suresi'ni hedef aldı. Dündar, sosyal medya hesabından “Madem işgal denmesini istemiyorsunuz, neden Fetih suresi okuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı vatan haini Can Dündar'ı da rahatsız etti! Fetih Suresi'ni hedef aldı!

'nin güney sınırındaki tehdide karşı başlattığı , Türkiye düşmanlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

TIR'ları kumpasının ardından 'nün kucağını mesken tuttuğu anlaşılan firari vatan haini , Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na dair akılalmaz bir mesaj yayınladı.

HAREKATA İŞGAL BENZETMESİ
Can Dündar, Türkiye'nin sınırını teröristlerden temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, 'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruduğunu defaatle ifade etmesine rağmen işgal olarak adlandıranlardan biri!..

KUR'AN-I KERİM HAZIMSIZLIĞI
İslam'dan ve Allah'ın (c.c.) kelâmı olan Kur'an-ı Kerim'den rahatsız olan hazımsız Dündar, Fetih suresi okunmasına dayanamadı. Camilerde, kahraman Mehmetçik'e destek için okunan Fetih suresine karşı çıkan Dündar, "Madem operasyona "işgal" denmesi istenmiyor, o halde neden camilerde "Fetih" (savaşarak ele geçirme-fethetme) suresi okunuyor?" ifadesini kullandı.

İşte İslam düşmanı vatan haininin paylaşımı:

Hainin, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmediği dikkatlerden kaçmazken, sosyal medya kullanıcılarının, Dündar'a sert tepki gösterdiği görüldü.

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