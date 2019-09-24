İstanbul depremi hangi semtleri etkileyecek? Büyük İstanbul depremi olacak mı? İşte İstanbul deprem haritası. İstanbul deprem haritası yoğun ilgi görüyor. Birçok ilin deprem tehlikesine ilişkin değişikliği içeren Türkiye'nin Yeni Deprem Tehlike Haritası'nın 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. 24 Eylül'de gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. İstanbul Valiliği deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır şeklinde açıklaması yapıldı. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

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