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İstanbul'da korkutan deprem! (Tarihte meydana gelen en şiddetli 20 deprem)

İstanbul'da sabah saatlerinde merkez üssü Marmara olan bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4,6 olarak açıklanırken, vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Birçok ilçede okullar boşaltılırken, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü. Peki tarihteki en büyük depremler hangileri?

24.09.2019 11:20 - Son Güncelleme: 24.09.2019 11:20
İstanbul'da korkutan deprem! (Tarihte meydana gelen en şiddetli 20 deprem)

İstanbul'da sabah saatlerinde merkez üssü Marmara olan bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4,6 olarak açıklanırken, vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Birçok ilçede okullar boşaltılırken, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü. Peki tarihteki en büyük depremler hangileri?

İstanbul'da korkutan deprem! (Tarihte meydana gelen en şiddetli 20 deprem)

İSTANBUL'DA DEPREM OLDU
Saat 11:00 sıralarında İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi. Depremin merkezinin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi ile Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi arasında olduğu ve şiddetinin 4,7 olduğu açıklandı.

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İstanbul'da korkutan deprem! (Tarihte meydana gelen en şiddetli 20 deprem)

Saat 10.30'da Silivri açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

İstanbul'da korkutan deprem! (Tarihte meydana gelen en şiddetli 20 deprem)

DEPREM NEDİR?
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

İstanbul'da korkutan deprem! (Tarihte meydana gelen en şiddetli 20 deprem)

Dünyada son yüzyılda farklı ülkelerde yaşanan çok sayıda yıkıcı depremde yüz binlerce kişi hayatını kaybederken bir o kadarı da evsiz kaldı

İşte dünya tarihinde yaşanan en büyük 20 deprem...

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