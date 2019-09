Gazi koruculara övünç madalyası! Başkan Erdoğan talimat verdi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, 13 gazi ile yakından ilgilendi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, gazilerin hikayelerini ve sorunlarını dinledi. Başkan Erdoğan, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a, gazilerin sosyal hak ve sorunları için daha fazla hassasiyet gösterilmesini istedi. Köy korucusu gaziler, görüşmede madalya taleplerini iletti. Devlet övünç madalyasının her gazi gibi korucuların da hakkı olduğunu ve hemen bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Bakan Selçuk'a köy korucuları için de devlet övünç madalyası düzenlenip dağıtılması talimatını verdi. Başkan Erdoğan'ın kabulünde bulunan gazilerden Mehmet Erdoğmuş (74), "Sıkıntılarımızı not aldırdı. Birlik ve beraberlik için gazilerin çok önemli olduğunu söyledi. Bir proje düşündüklerini, gazilerin 81 ilde okullar gibi alanlarda hikayelerini anlatmalarını istedi" dedi.



'HER ALANDA MİLLİLEŞME GAYRETİ İÇİNDEYİZ'

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne katıldı. "Son zamanlarda her alanda millileşme gayreti içindeyiz" ifadesini kullandı. Zirvenin ardından Coğrafi İşaretli Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı.







Coğrafi İşaretli Ürünler Fuarı'ndaki stantları dolaşan Emine Erdoğan Ankara kedilerini sevdi. Kendisine Ankara kedisi hediye edildi.



