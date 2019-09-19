Başkan Erdoğan'dan 'tbt' etiketli paylaşım! Fotoğrafına yorum yağdı

Başkan Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden, 2004'te İstanbul'dan Malatya'ya seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çekilen fotoğrafına yer verdi.
Erdoğan, "tbt" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "15 yıl önce bugün... 19 Eylül 2004'te, İstanbul'dan Malatya'ya bu güzel Van kedisi dostumuz ile birlikte gitmiştik." ifadesini kullandı.
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Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı Instagram kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
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