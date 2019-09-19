Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.09.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 17:44

Başkan Erdoğan'dan 'tbt' etiketli paylaşım! Fotoğrafına yorum yağdı

Başkan , 15 yıl önceki bir seyahati sırasında kucağında kedisi ile çektirdiği fotoğrafı, Instagram hesabından "tbt" etiketiyle paylaştı. Başkan Erdoğan, fotoğrafın altına  "'dan 'ya bu güzel Van Kedisi dostumuz ile birlikte gitmiştik." notunu düştü. Erdoğan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Başkan Erdoğan'dan 'tbt' etiketli paylaşım!

Başkan Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden, 2004'te 'dan 'ya seyahati sırasında kucağında kedisi ile çekilen fotoğrafına yer verdi.

Erdoğan, "tbt" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "15 yıl önce bugün... 19 Eylül 2004'te, İstanbul'dan Malatya'ya bu güzel Van kedisi dostumuz ile birlikte gitmiştik." ifadesini kullandı.

YORUM YAĞDI
Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı Instagram kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan 'tbt' etiketli paylaşım! Fotoğrafına yorum yağdı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri