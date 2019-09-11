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Erköseoğlu'nun davasında "gülme" iddiası... Ailesi reddi hakim istedi

’i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Paksoy kardeşlerin, duruşmada güldüğü iddia edildi. Anne tepki gösterdi. Tansiyon yükseldi. Aile, olaya müdahale etmediği için reddi hakim istedi.

Gülme krizi!
Boston Üniversitesi mezunu Erköseoğlu'nu (24) 26 Eylül 2010'da İstanbul Beyoğlu'ndaki evlerinde "kasten öldürdükleri" iddiasıyla yargılanan Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tansiyon yükseldi. Sanık Emre Paksoy'un güldüğünü iddia eden anne Ferah Kural, "Neden gülüyorsun" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme başkanı ise anneyi salondan çıkartabileceğini söyledi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme başkanının gülen sanığı uyaracağına acılı anneye müdahale ettiğini belirterek reddi hakim istedi. Mahkeme başkanı ret konusunda karar verilmesi noktasında diğer mahkeme heyetine dosyanın gönderilmesine karar vererek davayı erteledi.



Nazlı Sinem'in cesedi, 26 Eylül 2010'da Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulunmuştu.

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