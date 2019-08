cinayetleri bitmek bilmedi. Emine Bulut , eski kocası tarafından katledildi. Vahşet anları sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler büyük tepki topladı. Cinayete ünlü isimler de sessiz kalmadı. Kırıkkale'de(38),'dan (43) boşandı. Ayrılığı gururuna yediremeyen koca, pazar günü eski eşiyle buluştu. Cani, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde, talihsiz kadının boğazını kesti. Bulut, kurtarılamadı. Katil ise tutuklandı. Bulut'un, öldürüldüğü anlara sosyal medyada tepki yağdı. Görüntülerde kadın, "Ölmek istemiyorum" diye feryat ediyor. Kızı F.B.B. (10) ise "Anne lütfen ölme" diyerek yalvarıyor. Videoyu çeken B.Y. (19) ise gözaltına alındı. B.Y, görüntüyü sadece arkadaşı M.A. (22) ile paylaştığını söyledi. Twitter'da #ölmekistemiyorum hasthtag'i ile bir numaraya çıkan tepkiler, ülkeyi ayağa kaldırdı. Başta siyasiler, hukukçular, sanatçılar, sporcular olmak üzere toplumun her kesiminden "Kadın cinayetleri durdurulsun" çağrısı yükseldi. 3 büyük futbol kulübü, mesajla şiddete tepki gösterdi.Annelerimizi bu katillerin eline bırakmayacağız. Bugün tepki vermeyeceksek ne zaman yapacağızAllah'ım kötü insanları cehennemden önce burada yak! Rabbim nasıl bir sabır verecek o çocuğa?

Artık yeter! Failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve kadına şiddetin son bulmasını istiyorumEski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanarak öldürülen'un kardeşibüyük üzüntü yaşadı. Bulut şunları söyledi: "Baran'ın eski eşini öldürmeden önce telefonuna "Gider paşa gibi yatarım, Emine hiç sıkıntı değil, ne olacaksa olsun" mesajı attığı ortaya çıktı. İddianamede caninin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için bu haftaki3 çocuk annesi eşi(37) önceki gün eşi Bekir Erkol (40), tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Annesinin öldüğünden habersiz'in (9) ise ". Onsuz nasıl yatarım?" dediği belirtildi.