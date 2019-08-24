Kadın cinayetleri bitmek bilmedi. Emine Bulut, eski kocası tarafından katledildi. Vahşet anları sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler büyük tepki topladı. Cinayete ünlü isimler de sessiz kalmadı. Kırıkkale'de Emine Bulut (38), Fedai Baran'dan (43) boşandı. Ayrılığı gururuna yediremeyen koca, pazar günü eski eşiyle buluştu. Cani, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde, talihsiz kadının boğazını kesti. Bulut, kurtarılamadı. Katil ise tutuklandı. Bulut'un, öldürüldüğü anlara sosyal medyada tepki yağdı. Görüntülerde kadın, "Ölmek istemiyorum" diye feryat ediyor. Kızı F.B.B. (10) ise "Anne lütfen ölme" diyerek yalvarıyor. Videoyu çeken B.Y. (19) ise gözaltına alındı. B.Y, görüntüyü sadece arkadaşı M.A. (22) ile paylaştığını söyledi. Twitter'da #ölmekistemiyorum hasthtag'i ile bir numaraya çıkan tepkiler, ülkeyi ayağa kaldırdı. Başta siyasiler, hukukçular, sanatçılar, sporcular olmak üzere toplumun her kesiminden "Kadın cinayetleri durdurulsun" çağrısı yükseldi. 3 büyük futbol kulübü, mesajla şiddete tepki gösterdi.
CEDİ OSMAN
Annelerimizi bu katillerin eline bırakmayacağız. Bugün tepki vermeyeceksek ne zaman yapacağız
DEMET AKALIN
Allah'ım kötü insanları cehennemden önce burada yak! Rabbim nasıl bir sabır verecek o çocuğa?
ACUN ILICALI
Artık yeter! Failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve kadına şiddetin son bulmasını istiyorum
TEK İSTEĞİM İDAM
Eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut büyük üzüntü yaşadı. Bulut şunları söyledi: "Allah'ım kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim, idam. Başka hiçbir şey değil."
PAŞA GİBİ YATARIM
Baran'ın eski eşini öldürmeden önce telefonuna "Gider paşa gibi yatarım, Emine hiç sıkıntı değil, ne olacaksa olsun" mesajı attığı ortaya çıktı. İddianamede caninin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
BULUT İÇİN SİYAH PANKART
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için bu haftaki Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarını 1 dakika geç başlatma kararı aldı. Futbolcular, sahaya siyah pankart ile çıkacak.
'ANNEMSİZ UYUYAMAM'
KONYA'DA 3 çocuk annesi eşi Tuba Erkol (37) önceki gün eşi Bekir Erkol (40), tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Annesinin öldüğünden habersiz Müşerref'in (9) ise "Annemsiz uyuyamam ki. Onsuz nasıl yatarım?" dediği belirtildi.
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