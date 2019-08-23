Türkiye'nin gündemine oturan Emine Bulut cinayetiyle ilgili şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Bir kullanıcı Twitter'dan Bulut'un kameraya çekilmek yerine ilk yardımla kurtarılabileceğini yazdı. Ünlü doktor Metin Çakır da "Keşke ben orada olsaydım. Ne eder eder Emine'yi kurtarırdım" dedi. İddialar yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi; Emine körü körüne mi öldü? Doktor Metin Çakır da Bulut'u kurtarabileceğini öne sürdü. Doktor Metin Çakır, "Keşke orada olsaydım. Ne eder eder Emine'yi kurtarırdım" diye yazdı. Emine Bulut kanlar içinde kalmış, Fedai Baran taksiye binerek kaçmıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedaviye alınan Emine Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.