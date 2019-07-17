Türkiye'nin Akdeniz'de petrol ve doğalgaz sondajına başlaması dengeleri altüst etti. Şoka giren Rumlar, ne yapacağını bilemedi. AB ise Ankara'yı tehdide yeltendi.
Skandal yaptırım kararına Türkiye anladıkları dilden cevap verdi: Kıbrıs açıklarında ki üç gemimiz faaliyete devam edecek. Oruç Reis gemisi de bölgeye gönderilecek!
FATİH
SONDAJ GEMİSİ KARPAZ YAKINLARINDA
YAVUZ
SONDAJ GEMİSİ MAĞUSA AÇIKLARINDA
BARBAROS
HAYREDDİN PAŞA SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ, KIBRIS'IN GÜNEYİNDE
ORUÇ REİS
AKDENİZ'E AÇILIYOR
ORUÇ REİS AKDENİZ YOLCUSU
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklı davasından vazgeçmeyeceğini dün yeni bir hamle ile dosta düşmana ilan etti. Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile yürütülen arama çalışmalarına geçtiğimiz günlerde Yavuz sondaj gemisi de eklendi. Türkiye'nin haklı mücadelesi AB'yi rahatsız etti. AB, yaptırım kararı verdi. Türkiye'den tepki gecikmedi. Ankara, AB'ye tokat gibi cevap verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi ile bölgede sürdürülen faaliyetlere dördüncü geminin de dahil edildiğini bildirdi.
TÜRKİYE'DEN 4. HAMLE
Bakan Fatih Dönmez, "Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren Oruç Reis de Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AB'nin yaptırım kararıyla ilgili şunları söyledi: "Faaliyetlerimizi artıracağız. Dördüncü gemimizi de Doğu Akdeniz'e göndereceğiz" dedi.
BARIŞ ŞİMŞEK
Skandal yaptırım kararına Türkiye anladıkları dilden cevap verdi: Kıbrıs açıklarında ki üç gemimiz faaliyete devam edecek. Oruç Reis gemisi de bölgeye gönderilecek!
FATİH
SONDAJ GEMİSİ KARPAZ YAKINLARINDA
YAVUZ
SONDAJ GEMİSİ MAĞUSA AÇIKLARINDA
BARBAROS
HAYREDDİN PAŞA SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ, KIBRIS'IN GÜNEYİNDE
ORUÇ REİS
AKDENİZ'E AÇILIYOR
ORUÇ REİS AKDENİZ YOLCUSU
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklı davasından vazgeçmeyeceğini dün yeni bir hamle ile dosta düşmana ilan etti. Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile yürütülen arama çalışmalarına geçtiğimiz günlerde Yavuz sondaj gemisi de eklendi. Türkiye'nin haklı mücadelesi AB'yi rahatsız etti. AB, yaptırım kararı verdi. Türkiye'den tepki gecikmedi. Ankara, AB'ye tokat gibi cevap verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi ile bölgede sürdürülen faaliyetlere dördüncü geminin de dahil edildiğini bildirdi.
TÜRKİYE'DEN 4. HAMLE
Bakan Fatih Dönmez, "Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren Oruç Reis de Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AB'nin yaptırım kararıyla ilgili şunları söyledi: "Faaliyetlerimizi artıracağız. Dördüncü gemimizi de Doğu Akdeniz'e göndereceğiz" dedi.
BARIŞ ŞİMŞEK
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