Suriye'de iki ayak bağı: İsrail ve Fransa | Haseke'de "özerklik" denemesi | Ankara-Şam hattında "YPG'ye müdahale" hazırlığı

ŞAM PARİS'E GİTMEYECEĞİNİ DUYURDU



9 Ağustos, Şam, Paris'teki toplantılara katılmama kararı aldı.



Şam yönetimi, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Fransa'da yapılması planlanan toplantılara katılmayacağını açıkladı. Gerekçe olarak YPG'nin özerklik isteyen diğer ayrılıkçı gruplarla Haseke'de yaptığı toplantı oldu.



SANA'ya konuşan Şam'daki üst düzey bir yetkili, "SDG konferansı devam eden müzakere çabalarına darbe niteliğindedir ve hükümet Paris toplantılarına katılmayacaktır" açıklamasını yaptı.



Şu ifadeleri kullandı:



Hükümet, 10 Mart mutabakatının açık ihlali olan, düşmanca eylemlerde bulunan ayrılıkçı şahsiyetlerin ağırlanmasını şiddetle kınamaktadır. Bu eylemlerin sonuçlarından SDG ve liderliğini tamamen sorumlu tutmaktadır. Hükümet, bu konferansı Suriye meselelerini uluslararasılaştırma, dış müdahaleyi teşvik etme ve yaptırımları yeniden uygulama girişimi olarak değerlendirmekte ve SDG'nin bu nedenle hukuki, siyasi ve tarihi sorumluluklarının bulunduğunu düşünmektedir.



YPG "MASA ŞAM'DA KURULSUN" ÖNERİSİNİ KABUL ETMEDİ



12 Ağutos'ta Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, YPG elebaşı İlham Ahmed'e "Masa Paris'te değil Şam'da kurulsun" önerisi götürdü. Ahmed, bunu reddetti. Suriye ordusu YPG işgali altındaki bölgelere askeri yığınak yapmaya başladı.