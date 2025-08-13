Suriye'de iki ayak bağı: İsrail ve Fransa | Haseke'de "özerklik" denemesi | Ankara-Şam hattında "YPG'ye müdahale" hazırlığı

Suriye coğrafyası hareketli günlerden geçiyor.
PKK'nın silah bırakması sonrası örgütün Suriye kolu olan YPG ayak diremeyi sürdürüyor. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, 10 Mart 2025'te Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile imzaladığı "entegrasyon", havalimanları ve petrol sahalarının devrini kapsayan mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirmedi.
Elebaşı Abdi 29 Temmuz'da "Suriye'nin birliği konusunda hepimiz hemfikiriz. 10 Mart anlaşmasına bağlıyız. Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Devlet sloganını savunuyoruz" şeklinde beyanlarda bulunsa da YPG birkaç gün sonra Münbiç'te Suriye ordusuna saldırı düzenledi.
FRANSA VE İSRAİL "TERÖRSÜZ SURİYE" HEDEFİNDE AYAK BAĞI
YPG/SDG yönetimi Şam'la yapılan mutabakat hiçe sayılıp Fransa ve İsrail'e bel bağladı. Mutabakatı ihlal edip yeni ve gerçekleştirilmesi mümkün olmayan şartlar ileri sürmeye başladı. "Terörsüz Suriye" hedefine Fransa ve İsrail'in ayak bağı olduğu görüldü.
HASEKE'DEKİ "ÖZERKLİK" TOPLANTISI SABIRLARI TAŞIRDI
8 Ağustos'ta Haseke'deki YPG, Dürzi ve Alevi ayrılıkçıların "Özerklik" konferansı yapması ise sabırları taşırdı. Şam, Paris'te SDG ile yapılacak toplantılara katılmama kararı aldı. Bunun üzerine SDG, İlham Ahmed başkanlığındaki bir heyeti Şam'a gönderdi.
YPG "MASA PARİS'TE DEĞİL ŞAM'DA KURULSUN" ÖNERİSİNİ REDDETTİ
Suriye yönetimi "Masa Paris'te değil, Şam'da kurulsun" diyerek SDG bileşenlerini Şam'a çağırdı.
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile YPG/SDG'nin "Dış İlişkilerden Sorumlu" elebaşı İlham Ahmed görüştü.
Ahmed, toplantının Şam'da yapılmasına dair öneriyi kabul etmedi.