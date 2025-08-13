Son Dakika
YPG 10 Mart mutabakatına uymayıp Haseke'de İsrail destekli Dürziler ve İran destekli 'Alevi Meclis'i ile "özerklik" konferansı yaptı. Fransa ve İsrail'den destek alan terör örgütü, ayrılıkçı faaliyetlerine hız verdi. Bunun üzerine Suriye yönetimi, Paris'teki toplantıya katılmama kararı alıp YPG'yi Şam'da masaya çağırdı. Ancak YPG bu çağrıya uymadı. Gelişmeye müteakip Suriye ordusu YPG işgalindeki bölgelere askeri yığınağa başladı. Ankara'da ise "YPG'ye müdahale gündemli" masa kuruldu. MSB sahayı yakından takip ediyor.

Suriye'de iki ayak bağı: İsrail ve Fransa | Haseke'de "özerklik" denemesi | Ankara-Şam hattında "YPG'ye müdahale" hazırlığı

Suriye coğrafyası hareketli günlerden geçiyor.

PKK'nın silah bırakması sonrası örgütün Suriye kolu olan YPG ayak diremeyi sürdürüyor. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, 10 Mart 2025'te Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile imzaladığı "entegrasyon", havalimanları ve petrol sahalarının devrini kapsayan mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirmedi.

Elebaşı Abdi 29 Temmuz'da "Suriye'nin birliği konusunda hepimiz hemfikiriz. 10 Mart anlaşmasına bağlıyız. Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Devlet sloganını savunuyoruz" şeklinde beyanlarda bulunsa da YPG birkaç gün sonra Münbiç'te Suriye ordusuna saldırı düzenledi.




FRANSA VE İSRAİL "TERÖRSÜZ SURİYE" HEDEFİNDE AYAK BAĞI

YPG/SDG yönetimi Şam'la yapılan mutabakat hiçe sayılıp Fransa ve İsrail'e bel bağladı. Mutabakatı ihlal edip yeni ve gerçekleştirilmesi mümkün olmayan şartlar ileri sürmeye başladı. "Terörsüz Suriye" hedefine Fransa ve İsrail'in ayak bağı olduğu görüldü.

HASEKE'DEKİ "ÖZERKLİK" TOPLANTISI SABIRLARI TAŞIRDI

8 Ağustos'ta Haseke'deki YPG, Dürzi ve Alevi ayrılıkçıların "Özerklik" konferansı yapması ise sabırları taşırdı. Şam, Paris'te SDG ile yapılacak toplantılara katılmama kararı aldı. Bunun üzerine SDG, İlham Ahmed başkanlığındaki bir heyeti Şam'a gönderdi.

YPG/SDG'nin ʺDış İlişkilerden Sorumluʺ elebaşı İlham Ahmed, ʺŞamʺ önerisini reddettiYPG/SDG'nin ʺDış İlişkilerden Sorumluʺ elebaşı İlham Ahmed, ʺŞamʺ önerisini reddetti



YPG "MASA PARİS'TE DEĞİL ŞAM'DA KURULSUN" ÖNERİSİNİ REDDETTİ

Suriye yönetimi "Masa Paris'te değil, Şam'da kurulsun" diyerek SDG bileşenlerini Şam'a çağırdı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile YPG/SDG'nin "Dış İlişkilerden Sorumlu" elebaşı İlham Ahmed görüştü.

Ahmed, toplantının Şam'da yapılmasına dair öneriyi kabul etmedi.

Son gelişmeler sonrası Suriye ordusu YPG'ye askeri harekat hazırlığına başladıSon gelişmeler sonrası Suriye ordusu YPG'ye askeri harekat hazırlığına başladı


SURİYE ORDUSUNDA YPG/SDG'YE ASKERİ HAREKET HAZIRLIĞI

Bir yandan da Suriye ordusu sahada tahkimat yapmayı sürdürüyor.

SDG'nin işgali altındaki bölgelere yönelik askeri operasyon hazırlıklarına başladı. Suriye yönetimi, SDG'nin silah bırakıp Suriye ordusuna entegre olmasını ve petrol ile doğalgaz sahalarından çekilip sınır kapılarını teslim etmesini istiyor.

Tişrin Barajı'nın teslim almak istiyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Başkan ErdoğanSuriye Cumhurbaşkanı Şara ve Başkan Erdoğan


ANKARA: MÜDAHALE EDERİZ

SDG'ye yönelik kapsamlı bir harekata Ankara'nın desteği tam. Milli Savunma Bakanlığı Şam ve YPG arasındaki gelişmeleri sahada, yakından takip ediyor.

Ankara, "Kaostan bağımsızlık çıkarmak isteyenler var. Zaman entegre olma zamanıdır. Uyarıyoruz hiçbir grup Suriye'yi parçalamaya girişmesin. Müdahale ederiz" uyarısında bulunuyor.




ÖZERKLİK DENEMESİNDEN ASKERİ HAREKETLİLİĞE... SURİYE'NİN KRİTİK 10 GÜNÜ

Bu bağlamda Suriye'de 10 gün içerisinde kritik olayları tek tek derledik.

YPG SURİYE ORDUSUNA SALDIRDI

3-4 Ağustos'ta YPG Münbiç'te Suriye ordusuna saldırı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam'a üst düzey ziyaret Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam'a üst düzey ziyaret

FİDAN'DAN ŞAM'A ÜST DÜZEY ZİYARET

7 Ağustos Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'a üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi.

Fidan, "Suriye'nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık. Türkiye olarak, Suriye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların yönetimi ve güvenliği bağlamında üstlenebileceği sorumluluklarda Suriye Hükümeti'ne gereken yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha vurguladık" dedi.

Haseke'de YPG, İsrail destekli Dürziler ve İran destekli Alevi Meclisi arasında ʺözerklikʺ toplantısıHaseke'de YPG, İsrail destekli Dürziler ve İran destekli Alevi Meclisi arasında ʺözerklikʺ toplantısı


ÖZERKLİK DENEMESİ: YPG, İSRAİL DESTEKLİ DÜRZİLER VE İRAN DESTEKLİ AYRILIKÇILAR BİR OLDU

8 Ağustos'ta YPG/SDG, 10 Mart Anlaşması'nı ihlal edip "tek ordu, tek hükümet, tek ülke" ilkesine aykırı girişimlerde bulundu. Haseke'de düzenlenen konferansta "özerklik" denemesi yapıldı.

YPG'nin tepe kadrosu, İsrail destekli Dürzi ayrılıkçı Hükmet El Hicri ve İran'ın desteklediği Suriye Alevi Meclis Başkanı Şeyh Gazal bir araya geldi. Özerklik isteyen 3 grup da "Suriye'yi parçalama" payandasında buluştu. Suriye'de üniter devlet kurulmasına karşı çıktılar. Özerk bölge sistemini savunan kararlar aldılar.

Alevi Meclis Başkanı Şeyh Gazal, YPG ile aynı dile sarılıp "Adem-i Merkeziyetçilik" adı altında federe ve özerk bir yapı istedi.

Şam yönetiminden SDG ile Paris konferansına rest: Darbe açıklamasıyla görüşmelerden çekildilerŞam yönetiminden SDG ile Paris konferansına rest: Darbe açıklamasıyla görüşmelerden çekildiler

ŞAM PARİS'E GİTMEYECEĞİNİ DUYURDU

9 Ağustos, Şam, Paris'teki toplantılara katılmama kararı aldı.

Şam yönetimi, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Fransa'da yapılması planlanan toplantılara katılmayacağını açıkladı. Gerekçe olarak YPG'nin özerklik isteyen diğer ayrılıkçı gruplarla Haseke'de yaptığı toplantı oldu.

SANA'ya konuşan Şam'daki üst düzey bir yetkili, "SDG konferansı devam eden müzakere çabalarına darbe niteliğindedir ve hükümet Paris toplantılarına katılmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Şu ifadeleri kullandı:

Hükümet, 10 Mart mutabakatının açık ihlali olan, düşmanca eylemlerde bulunan ayrılıkçı şahsiyetlerin ağırlanmasını şiddetle kınamaktadır. Bu eylemlerin sonuçlarından SDG ve liderliğini tamamen sorumlu tutmaktadır. Hükümet, bu konferansı Suriye meselelerini uluslararasılaştırma, dış müdahaleyi teşvik etme ve yaptırımları yeniden uygulama girişimi olarak değerlendirmekte ve SDG'nin bu nedenle hukuki, siyasi ve tarihi sorumluluklarının bulunduğunu düşünmektedir.

YPG "MASA ŞAM'DA KURULSUN" ÖNERİSİNİ KABUL ETMEDİ

12 Ağutos'ta Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, YPG elebaşı İlham Ahmed'e "Masa Paris'te değil Şam'da kurulsun" önerisi götürdü. Ahmed, bunu reddetti. Suriye ordusu YPG işgali altındaki bölgelere askeri yığınak yapmaya başladı.

Ankara'da ʺYPG'ye müdahaleʺ masası kurulduAnkara'da ʺYPG'ye müdahaleʺ masası kuruldu


ANKARA'DA MASA KURULDU

13 Ağustos'ta Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le sahayı ele alacak.

