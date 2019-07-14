14 Temmuz Hakkari son dakika şehit haberi! Hakkari şehitleri isimleri rütbeleri memleketleri. Son dakika haberine göre; Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda; 1 Jandarma Teğmen, 1 Jandarma Astsubay, 1 Jandarma Uzmançavuş olmak üzere 3 Jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 Jandarma Astsubay çavuş yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.