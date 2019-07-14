14 Temmuz Hakkari son dakika şehit haberi! Hakkari şehitleri isimleri rütbeleri memleketleri. Son dakika haberine göre; Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda; 1 Jandarma Teğmen, 1 Jandarma Astsubay, 1 Jandarma Uzmançavuş olmak üzere 3 Jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 Jandarma Astsubay çavuş yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
14 Temmuz Hakkari son dakika şehit haberi! Hakkari şehitleri isimleri rütbeleri memleketleri
Son dakika haberine göre; Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda; 1 Jandarma Teğmen, 1 Jandarma Astsubay, 1 Jandarma Uzmançavuş olmak üzere 3 Jandarma personelimiz şehit olmuştur denildi. Peki Hakkari son dakika şehit haberi! Hakkari şehitleri isimleri rütbeleri memleketleri haberimizde
- Erdoğan gazetecilerle bir araya geldi
- Baraçlı'dan istifa açıklaması
- Oktar suç örgütünün FETÖ bağlantısı bulundu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.