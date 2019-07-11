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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 10:32

’li Büyükşehir Belediyesi 3 ayda maaş ödeyemez oldu

’nın ’li Belediye Başkanı , mahalli lerinden bu yana geçen 3 ayda belediyeyi maaş ödeyemez hale getirdi. Belediye, işçilerin haziran ayı maaşları henüz vermedi.

3 ayda maaş ödeyemez oldu

Yenişafak'ın haberine göre 'nın 'li Belediye Başkanı , yerel lerden bu yana geçen 3 aylık sürede belediyeyi maaş ödeyemez hale getirdi. Belediye işçilerinin Haziran ayı maaşları ödenmezken, Karalar, "para yok" bahanesine sığınıyor.

PARALAR NEREYE GİTTİ?
Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, Karalar'ın işçilerin maaşlarını ödemediğini belirterek şunları söyledi: "Karalar belediyenin bütün yükünü vatandaşa yüklüyor. Belediye işçilerinin Haziran ayı maaşları ödenmedi. Şu an içeride bir aylık maaşları var. 'Para yok' diyorlar. Mali İşler Daire Başkanından 20 milyon liraya yakın işçi maaşlarının beklediği cevabını aldım. Hükümetimiz her belediyeyi ayrım yapmadan 4 ay boyunca hiç bir kesinti yapmadan paralarını gönderme kararı aldı. Her ay 15-20 milyon lira fazladan para giriyor kasaya. İşçilerin maaş paraları nereye gitti?"

İNDİRİM SÖZÜ YALAN ÇIKTI
Seçim öncesinde su fiyatına kademeli olarak yüzde 30 indirim sözü veren Karalar'ın TEFE-TÜFE artışını su fiyatına yansıtarak vatandaş aldattığı da ortaya çıktı. Zeydan Karalar'ın kelime oyunu yaparak Adanalı vatandaşlara suyu yüzde 30 pahalı kullandırdığını söyleyen Gülaçtı, "Karalar, Mayıs ayındaki ASKİ genel kuruluna yüzde 10'luk bir indirim teklifi getirdi. Şimdi her ay suya TEFE-TÜFE oranında zam geliyor. Yüzde 10 indirim yaptı, 3 ay sonra bir yüzde 10 indirim daha yapana kadar zaten yüzde 5-6 artış olacak. Kelime oyunu yapıyor. Karalar'ın bu dediği yolla yüzde 30 yerine maksimum yüzde 10'luk bir indirim yapılmış olacak" dedi.

YÜZDE 30 PAHALI SU
Gülaçtı, "Bizde Cumhur ittifakı üyeleri olarak dedik ki, madem yüzde 30 indirim sözün var, bunu tek seferde yapalım. 6 Mayıs'ta toplanan komisyonda, tek seferde yüzde 30 indirim olsun. Yıl sonuna kadar da herhangi bir zam yapılmasın kararını aldık. Ancak bu karar gündem yetkisi başkanda olduğundan dolayı ASKİ kurul gündemine alınmadı. Şu anda komisyon kararı bir sonraki ASKİ genel kurulunu bekliyor ki o da 2 ay sonra olacak. Maalesef Adana'lı bu yaz gününde suyu yüzde 30 ucuz kullanacağı yerde Karalar yüzünden yüzde 30 pahalı kullanıyor" dedi.

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